Elizabeth Hurley'in çiftliği

Daha önce toprağa hiç bu kadar yakın olmadığını söyleyen Hurley, toprağı ekmekten, meyve toplamaktan çok hoşlandığını, toprak satın almak için bu kadar beklemiş olmasının talihsizlik olduğunu söylüyor.44 yaşındaki güzel oyuncu şehir hayatının stresini tarlasını ekerek atıyor. Hint işadamı Arun Nayar’la evlendikten sonra değiştiğini söyleyen oyuncu “Şu an yaşadığım hayat çok farklı. Lükse yer yok. Herşey doğal ve sağlıklı” diyor. Hurley, fotoğraf çekip yürüyüş yaparak zaman geçirdiğini anlatıyor.Oğlu Damian’ı okula gönderdikten sonra tarlada çalıştığını anlatan Hurley, “Damian doğduktan sonra oyunculuğu bırakmıştım ama şehri bırakamamıştım. Şimdi hepsini geride bıraktım” diyor.