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Dünya

Elizabeth Hurley nişanlandı ST. ANDREWS (A.A)

03 Ekim 2011 23:50

-Elizabeth Hurley nişanlandı ST. ANDREWS (A.A) - 03.10.2011 - İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, Avustralyalı eski bir kriket oyuncusu olan Shane Warne ile nişanlandı.  Warne, İskoçya'da katıldığı golf turnuvasında yaptığı açıklamada, Elizabeth Hurley ile nişanlandıklarını söyledi.  İngiliz basını daha önce İskoçya'da Kingsbarns kulübünde oynayan Warne'u izleyen Hurley'in parmağında büyük bir nişan yüzüğü görülen fotoğraflarını yayımlamıştı.  Geçmişte İngiliz aktör Hugh Grant'le ilişkisiyle gündeme oturan Hurley, Hint işadamı Arun Navar ile boşanmayla sonuçlanan bir evlilik yapmıştı.

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