T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kürtlerle ilgili tez yazan yabancı öğrenci sınırdışı edildi

Polisin gaz bombası saldırısından kaçan Fransız öğrencinin 'Kürtçeyi sonradan öğrenen Kürtler' konulu tezi suç unsuru olarak değerlendirildi. SDP binasına sığınan Elisa Couvert, parti üyelerine yöneltilen suçlamalarla itham edildi ve sınırdışı edi

24 Haziran 2013 14:06

Sourbourne Üniversitesi'nde okuyan Elisa Coubert isimli Fransız bir öğrenci SDP'nin eylemlerine katıldığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Yabancılar Şubesine sevk edilen Coubert'in "Kürtçeyi sonradan öğrenen Kürtler" hakkında hazırladığı tez konusu "suç unsuru" olarak belirtildi. Radikal gazetesinin konuya ilişkin haberinde, Elisa Coubert'in daha ekim ayına kadar oturma izni olmasına karşın, İçişleri Bakanlığı cumartesi günü verdiği anî kararla sınır dışı edildiği bildirildi.

 

SDP'lilere yöneltilen suçlamalar yöneltildi 

İstanbul’da, 11 Haziran’da SDP’ye yapılan baskında, gazdan etkilenerek tesadüf eseri binaya sığınan Fransız asıllı Elisa Couvert de gözaltına alındı. İHD’de stajyer olarak çalışan Couvert, dört gün gözaltında tutuldu. Avukat Gülizar Tuncer’in verdiği bilgiye göre Couvert’e, üyesi olmadığı halde SDP’lilerle yönelik, “anayasal düzeni alaşağı etmek, halkı isyana teşvik, molotof atmak” türü iddialar yöneltildi. 24 yaşındaki Couvert’e sorgusunda, “SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan’ın partisine yaptırmak istediği, hayalini kurduğu tarzta, arayıp da bulamayacağı eylemlere” katılıp katılmadığı sorusu soruldu. Partiyle ilişkisi saptanamadığı halde Couvert, ekime kadar oturma izni bulunmasına rağmen Yabancılar Şubesi’ne gönderildi. Kumkapı’daki Yabancılar Misafirhanesi’nde tutulan Couvert hakkında Türkiye ’de “Kürtçe’ye sonradan öğrenen Kürt hakkındaki” tez araştırması da “delil” olarak sıralandı.

Avukat Tuncer: İnsanlar yasadışı yollarla alıkoyuluyor

İçişleri Bakanlığı mesai günü olmadığı halde, 22 Haziran Cumartesi günü sınırdışı etme kararı aldı. Tuncer, Couvert’in ilgisi olmadığı halde SDP’ye atfedilen eylemlerden sorumlu tutulduğunu, tez konusunun suç gibi değerlendirildiğini, yasadışı şekilde alıkonulduğunu belirterek, şöyle diyor

‘İçişleri Bakanlığı özel kararlar alıyor’

“Elisa neden diğerleri gibi 2-3 günde serbest bırakılmadı?’ diye sorduk. ‘O terörden geldi’ diyorlar. SDP dediğin yasal bir parti. SDP’ye yüklenen tüm suçları Elisa’ya soruyorlar. O kadar saçma ki, ‘Genel Başkanınızın talimatı ile sözde devrimi gerçekleştirmek üzere anayasal düzeni alaşağı etmek istediğiniz...’ diye soruyorlar. Keyfi bir biçimde sınırdışı etme kararı alındı. Karar haftasonu alınmış. Bakanlık bu iş için özel karar mı alıyor? Böyle bir şey görülmüş müdür?” diye soruyor.

CHP ’li İstanbul Milletvekilleri Melda Onur ve Sezgin Tanrıkulu bugün dün Couvert’i ziyaret etti. Onur, ”Hazırlanan polis fezlekesi, Türkiye ile Fransa arasında kriz çıkarır. Yabancılar Şubesi’nde, neden orada olduklarını bilmeyen insanlar gördük. İnanılmazdı” diyor.haberi şöyle; 

ETİKETLER

elisa couvertsdpdavaalıkoymapolisiçişleri bakanlığıchp

İlgili Haberler

SDP İstanbul İl Örgütünde arama İSTANBUL (A.A)

Taksim'de Fransa konsolosluğu önünde SDP gösterisi

Sosyal Demokrat Parti (SDP) üyesi 150 kişinin Fransa konsolosluğu önünde yaptığı eyleme polis biber gazı ile müdahele etti

Gözaltındaki SDP'liler adliyeye getirildi

Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan 70 kişi adliyeye getirildi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24