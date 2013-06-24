Kürtlerle ilgili tez yazan yabancı öğrenci sınırdışı edildi

Sourbourne Üniversitesi'nde okuyan Elisa Coubert isimli Fransız bir öğrenci SDP'nin eylemlerine katıldığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Yabancılar Şubesine sevk edilen Coubert'in "Kürtçeyi sonradan öğrenen Kürtler" hakkında hazırladığı tez konusu "suç unsuru" olarak belirtildi. Radikal gazetesinin konuya ilişkin haberinde, Elisa Coubert'in daha ekim ayına kadar oturma izni olmasına karşın, İçişleri Bakanlığı cumartesi günü verdiği anî kararla sınır dışı edildiği bildirildi.

SDP'lilere yöneltilen suçlamalar yöneltildi

İstanbul’da, 11 Haziran’da SDP’ye yapılan baskında, gazdan etkilenerek tesadüf eseri binaya sığınan Fransız asıllı Elisa Couvert de gözaltına alındı. İHD’de stajyer olarak çalışan Couvert, dört gün gözaltında tutuldu. Avukat Gülizar Tuncer’in verdiği bilgiye göre Couvert’e, üyesi olmadığı halde SDP’lilerle yönelik, “anayasal düzeni alaşağı etmek, halkı isyana teşvik, molotof atmak” türü iddialar yöneltildi. 24 yaşındaki Couvert’e sorgusunda, “SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan’ın partisine yaptırmak istediği, hayalini kurduğu tarzta, arayıp da bulamayacağı eylemlere” katılıp katılmadığı sorusu soruldu. Partiyle ilişkisi saptanamadığı halde Couvert, ekime kadar oturma izni bulunmasına rağmen Yabancılar Şubesi’ne gönderildi. Kumkapı’daki Yabancılar Misafirhanesi’nde tutulan Couvert hakkında Türkiye ’de “Kürtçe’ye sonradan öğrenen Kürt hakkındaki” tez araştırması da “delil” olarak sıralandı.

Avukat Tuncer: İnsanlar yasadışı yollarla alıkoyuluyor

İçişleri Bakanlığı mesai günü olmadığı halde, 22 Haziran Cumartesi günü sınırdışı etme kararı aldı. Tuncer, Couvert’in ilgisi olmadığı halde SDP’ye atfedilen eylemlerden sorumlu tutulduğunu, tez konusunun suç gibi değerlendirildiğini, yasadışı şekilde alıkonulduğunu belirterek, şöyle diyor

‘İçişleri Bakanlığı özel kararlar alıyor’

“Elisa neden diğerleri gibi 2-3 günde serbest bırakılmadı?’ diye sorduk. ‘O terörden geldi’ diyorlar. SDP dediğin yasal bir parti. SDP’ye yüklenen tüm suçları Elisa’ya soruyorlar. O kadar saçma ki, ‘Genel Başkanınızın talimatı ile sözde devrimi gerçekleştirmek üzere anayasal düzeni alaşağı etmek istediğiniz...’ diye soruyorlar. Keyfi bir biçimde sınırdışı etme kararı alındı. Karar haftasonu alınmış. Bakanlık bu iş için özel karar mı alıyor? Böyle bir şey görülmüş müdür?” diye soruyor.

CHP ’li İstanbul Milletvekilleri Melda Onur ve Sezgin Tanrıkulu bugün dün Couvert’i ziyaret etti. Onur, ”Hazırlanan polis fezlekesi, Türkiye ile Fransa arasında kriz çıkarır. Yabancılar Şubesi’nde, neden orada olduklarını bilmeyen insanlar gördük. İnanılmazdı” diyor.haberi şöyle;