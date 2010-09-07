-ELİTAŞ: ''REFERANDUMUN SONUCU BAŞIMIZIN TACI'' TBMM (A.A) - 09.07.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anayasa referandumunda çıkacak sonucuna ilişkin, ''Biz milletimizin sağduyusuna güveniyoruz. Sonuç ne çıkarsa kabulümüzdür, başımızın tacıdır'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de gazetecilerin referandum sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Anayasa değişikliği konusundaki düşüncelerinizi, 'hayır' diyebilmelerini sağlamak adına halka nasıl anlatacaksınız?'' sorusuna Elitaş, ''Halk her şeyi bilir, 'halk bilmiyor' diyenler aslında bir şey bilmiyorlar. Halk, hem seçim hem de referandum sandıklarında kendisini, 'bir şey bilmiyor' diye gösterenlere gerekli cevabı veriyor'' yanıtını verdi. Elitaş, şunları söyledi: ''Halk şuna oy verecek; kadın-erkek fırsat eşitliğine, pozitif ayrımcılığa 'evet' diyecek. Ekonomik Sosyal Konsey'e oyunu verecek. Ombudsmanlık gibi konuda, artık kendi problemlerini çözecek bir makam oluşacağı için 'evet' oyunu verecek. Anayasamızda çok önemli değişiklikler var. İçerik olarak Anayasa değişikliği paketine vatandaşlarımızın 'evet' oyu vereceğine inanıyoruz. 'Evet' oyu vermeleri gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, özü itibarıyla önemli değişiklik olmamıştır. Sadece, 'adet yerini bulsun' diye iptal yönünde karar vermiştir. Ümit ediyorum, bundan sonra ki süreçlerde Anayasa Mahkemesi, artık Anayasa ihlaline girmez. Halk, bu değişiklik maddelerinin ne olduğunu biliyor. Demokrasinin standardının yükseldiğini, taçlandırıldığını biliyor. Bundan sonra darbe yapmak isteyenlerin heveslerinin kırıcı hale geldiğini biliyor.''