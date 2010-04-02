Elitaş: Meclis Başkanlığı'na sunulan liste gerçek

T24 - AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''Meclis Başkanlığı'nın, Anayasa değişikliği konusunda TBMM Anayasa Komisyonu'na havale ettiği liste gerçek ve hukuki süreçlerini tamamlayan liste, onun dışındaki listelere itibar edilmemesi gerekiyor'' dedi. CHP lideri Deniz Baykal'ın listedeki 3 maddeye karşı olduğunu belirtirken, CHP'nin de 110 imza bulma telaşı içinde olduğunu ifade etti. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural listeyle ilgili "çakma" nitelemesinde bulundu.





Elitaş, gazetecilerin, ''Anayasa değişikliği teklifinde, AKP'li milletvekillerine ait, birinde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in imzasının da yer aldığı iki ayrı liste olduğuna ilişkin'' soruları üzerine, doğru listenin, TBMM Başkanlığı'nın Anayasa Komisyonu'na havale ettiği liste olduğunu, CHP ve MHP'nin gösterdiği ve dağıttığı listelerin ise o partilere sorulması gerektiğini ifade etti.





Meclis Başkanlığı'nın, komisyona havale ettiği listenin gerçek ve hukuki süreçlerini tamamlayan liste olduğunu, onun dışındaki listelere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Elitaş, ''Araya yanlışlıkla eski liste girmiş olabilir mi?'' sorusu üzerine, ''Onu birileri yanlışlıkla almış olabilir. Onu alanlara, dağıtanlara sormak gerekir. Milletvekili arkadaşlarımızın hiçbirisinin o konuyla ilgili... 'imzaları o gün attı, şu gün attı, geçmişte attı' gibi, zihinleri bulandırmanın gereği ve anlamı yok'' diye konuştu.







'Baykal teklifin yalnızca 3 maddesine karşı'







CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, teklifin sadece 3 maddesine karşı olduğunu söylediğini kaydeden Elitaş, şöyle konuştu:





''Büyük bir iştahla, parti kapatmanın zorunlu ve gerekli olduğunu, 'Türkiye'de parti kapatmayı yasaklıyorlar' diye büyük üzüntü içerisinde olduğunu ifade etti. Sayın Baykal, Türkiye'de siyasi partilerin özgürce düşüncelerini ifade etmelerinden rahatsız oluyor. Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesi ile ilgili kısım, Sayın Baykal'ı aşırı derecede rahatsız ediyormuş. Anayasa değişikliği ile ilgili bizim teklifimiz, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin'in, TBMM'ye gönderdiği taslak metnin hemen hemen aynısı" dedi. '





Mustafa Elitaş, ''Neden yeni imza toplayıp da teklifi yeniden vermeyi düşünmüyorsunuz?'' sorusuna, ''Eğer muhalefet partisinin zihinlerindeki bulanıklığı o giderecekse, o da konuşulur, milletvekili arkadaşlarımızla görüşülüp değerlendirilebilir. Ama oradaki imzalar net. Ben yurtdışındaydım, benim imzam yok. Muhalefet, Anayasa değişikliğini yokuşa sürmek için, bizim getirdiğimiz maddelerde itiraz edecekleri hiçbir şey bulamadıkları için suyu tersine akıtmak gayreti içerisindeler. Ana muhalefet partisine bu yakışmıyor'' yanıtını verdi.





''CHP'nin, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladığının'' anımsatılması üzerine Elitaş, ''CHP, önce 110 imzayı tamamlasın. CHP şu anda müthiş bir telaş içinde. 110 imzayı bulamamanın telaşı içerisinde'' dedi.







MHP Grup Başkanvekili Vural: Çakma liste







MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da aynı yöndeki sorular üzerine, ''Çakma liste. Milletvekillerinin daha önce attıkları imzaları, bu Anayasa değişikliğinin altına koymuşlar ve Meclis Başkanlığı'na vermişler'' dedi.





Bu Anayasa değişikliğini hazırlayanların Başbakanlık'taki bir grup olduğunun ortaya çıktığını iddia eden Vural, ''Bizim yanımıza Sayın Cemil Çiçek geldi, Sayın Hayati Yazıcı, Egemen Bağış dolaşıyor. Bunlar Anayasa değişikliğini anlatıyorlar ama altlarında imzaları yok. Böyle bir çarptırmanın, aldatmanın geleceği sonuç budur. Allah da ellerini, kollarını birbirine dolaştırıyor'' diye konuştu.





Oktay Vural, ''Devlet nasıl yönetiliyor, millet iradesi nasıl kullanılıyor, bütün milletimiz bunu görsün. Oynanan oyun ve tuzak büyüktür. Milletin iradesini alanlar, milletin hakkını, hukukunu ve vekilini yok saymaktadır'' dedi.





Vural, teklifin görüşüleceği komisyon toplantılarına katılacaklarını söyledi.

