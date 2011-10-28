-Elitaş: "Etkinlik düzenlemek, burukluk ortaya çıkarabilirdi" TBMM (A.A) - 28.10.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenlerinin iptalini değerlendirirken, ''Ciğeri yanmış 74 milyon insan varken, Cumhuriyet Bayramı'nda etkinlik düzenlemek, herhalde milletin gönlünde biraz burukluk ortaya çıkarabilirdi'' dedi. Elitaş, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Maliye Bakanı deprem vergilerinin nereye harcandığını söyledi ama muhalefet eleştiriyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Elitaş, ''Muhalefette politika üretme kısırlığı mevcut'' dedi. ''Deprem vergileri'' adı altında tahsil edilen vergilerden yalnızca özel iletişim vergisinin sürekli hale geldiğine dikkati çeken Elitaş, şöyle devam etti: ''Diğer vergilerin tamamı, ek gelir, ek kurumlar, ek motorlu taşıtlar vergisi... Tahmin ediyorum, gayrimenkul vergisi de vardı. Bir tek özel iletişim vergisi, 1999 yılının sonunda konulup sürekli uzatılarak, 6 ay ya da 1 yıl süreyle uzatılarak devam ediyordu. O kalıcı hale geldi. Toplanan vergi deprem zamanındaki ihtiyaçları, kamunun açıklarını gidermek için konulmuş vergidir. Örneğin, motorlu taşıtlar vergisini, 'tüm motorlu taşıtların ihtiyacına kullanılacak' diye bir ifade, ekonomiyle, siyasetle alakası olmayan bir eleştiri ve gözlem tarzı olur.'' Türkiye'de siyasetçilerin bu tarz çıkışlarını yadırgamadıklarını belirten Elitaş, ''Normal ülkelerde muhalefetin böyle değerlendirmeleri yadırganabilir ama Türkiye'de maalesef siyaset ne söylediğini bilmediğinden dolayı artık olağan şeyler olmaya başladı. Düzgün şeyler söylenmesi yadırganmaya başlandı'' diye konuştu. Elitaş, bir başka gazetecinin, ''Şehirlerin yeniden imarı söz konusu. Büyükşehirlerin de yeniden imarı söz konusu olacak mı?'' sorusunu yanıtlarken, deprem kuşağında olan bölgelerde binaların depreme dayanıklılığın ölçüleceğini söyledi. Ölçüm sonuçlarının ardından fay hattı üzerinde bulunan binaların yıkımıyla ilgili bina sahiplerine uyarı yapılacağını ifade eden Elitaş, ''Onlar yapmadığı takdirde hükümet kamulaştırma vasıtasıyla binasını yıkacak. Binanın enkaz bedeline de kendilerine konut verilecek'' dedi. Deprem konusunun şimdi güncel olduğunu belki 6 ay sonra unutulacağını belirten Elitaş, ''Müteahhitlerin belki 6 ay, 1 yıl sonra 'deprem zamanındaki gibi malzemeyi düzgün kullanalım' düşüncesi ortadan kalkacak. 'Depreme dayanıklı konutlar çok pahalıymış, ben nasıl olsa bir daha deprem görmem' gibi düşüncelere girilecek. Biz iktidar olarak buna izin vermeyeceğiz. Geçmişin hatalarını ört pas ederek değil hataları düzelterek gitmemiz lazım'' şeklinde konuştu. Elitaş, 1984 yılında yapılan bir yasal düzenlemeyle kaçak binalara ruhsat dağıtıldığını ifade ederek, o dönemde illerin oy uğruna kaçak yapılarla doldurulduğunu anlattı. O dönemde herkese ruhsat verildiğini belirten Elitaş, o binaların hangi durumda olduğunun kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. -''Uygun bir düşünce''- ''Cumhuriyet Bayramı törenlerinin bir kısmı iptal edildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Cumhuriyetimizin kuruluşunun 88. yılını bugünden itibaren kutlamaya başlıyoruz. Van depremİ dolayısıyla yüreği yanmış, ciğeri yanmış 74 milyon insan varken, birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize çok büyük katkı sağlayan bu süreç içerisinde Cumhuriyet Bayramı'nda etkinlik düzenlemek, herhalde milletin gönlünde biraz burukluk ortaya çıkarabilirdi. Bana göre yapılan milletin hassasiyetlerine uygun bir davranış şekli.''