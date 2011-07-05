-ELİTAŞ: 15 TEMMUZ SON TARİH TBMM (A.A) - 05.07.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, andiçmeyen CHP'li milletvekillerine seslenerek, ''İnadı, bırakın' diyoruz ama bunu da yapmazlarsa herhalde 15 Temmuz tarihi son tarih olur. Başkanlık Divanı bu konuyu değerlendirip karma komisyona gönderirse herhalde iş işten geçmiş olur'' dedi. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, ara seçim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, İçtüzük ve Anayasada ara seçimle ilgili şartların belli olduğunu, TBMM'deki sandalye sayısının yüzde 5 oranında boşalması halinde, Başkanlığın Genel Kurula sunuşu ile birlikte 3 ay içinde seçim yapılabileceği yönünde hükmünün bulunduğunu ifade etti. Anayasaya göre, ''bir ay içinde 5 birleşim boyunca parlamentoya gelmeyen milletvekillerinin, milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili hüküm olduğunu'' anlatan Elitaş, ''ancak bu durumdaki milletvekillerinin karma komisyonda ve Genel Kurulda savunma haklarının olduğunu'' belirtti. Elitaş, CHP'nin, ''4 yıl daha parlamentoya gelmeyeceğiz'' şeklindeki tutumunu sürdürmesi halinde, bu partiye oy vermiş 11 milyon seçmene yapılan haksızlığa ''dur'' demek için, Meclis Başkanlığının konuyla ilgili değerlendirme yapabileceğini söyledi. Parlamentoda oturup da yemin etmemiş milletvekillerinin ''gelmemiş'' sayılacağı görüşünü savunan Elitaş, ''Bir ay içinde 5 birleşim gelmezlerse yok sayılacaklarından, Meclis Başkanlık Divanı'nın doğrudan doğruya karma komisyona bilgi vermesi gerekir'' dedi. -''BUNUNLA ÜÇ OLACAK''- Yemin etmeyen milletvekillerinin dünkü Genel Kurul toplantısında ikinci kez birleşime katılmamış sayıldıklarını belirten Elitaş, bugün UNIFIL'deki Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkerenin görüşüleceğini söyledi. Elitaş, sözlerine şöyle devam etti: ''Bu da yoklamalı, açık oylamalı olacak. Bununla üç olacak. Arkasından RTÜK ile ilgili seçim var, bu da dört olur. Sonra hükümet programı var. O da güven oylaması olduğu için beş olur. Bu anlamda baktığımızda, inatla bu bir noktaya ulaşılamayacağı görülür. Çağrı yapıyorum, 'inadı, direnmeyi bırakın bugün önünüzde fırsat var yemininizi edin ve görevinize başlayın' diyoruz. Ama bunu da yapmazlarsa herhalde 15 Temmuz tarihi son tarih olur. 1 Ekim tarihinde parlamento açılırsa ve o gün itibariyle Başkanlık Divanı bu konuyu değerlendirip karma komisyona gönderirse herhalde iş işten geçmiş olur.'' CHP'li milletvekillerinin andiçmeden Genel Kurul toplantılarına katılmalarını değerlendiren Elitaş, ''Onlar misafir olarak oradalar. itiraz, yoklama talebi hakkı olmayan milletvekillinin Ankara il başkanından ne farkı var?'' dedi. Elitaş, ''CHP bu tutumundan vazgeçmez ise Türkiye ara seçime gider' diyebilir miyiz?'' sorusuna ise ''Onu şu anda söylemek mümkün değil ama İçtüzük ve Anayasanın emredici hükümleri varsa onu yerine getirmek lazım'' yanıtını verdi. Mustafa Elişat, yarın iktidarın bir değişiklik yapması halinde anamuhalefet partisinin bunu Anayasa Mahkemesine götürme yetkisinin bile olmadığı görüşünü dile getirdi. Çözümün CHP'nin içinde olduğunu, inat etmenin bir fayda sağlamayacağını anlatan Elitaş, ''TBMM, 61. Hükümeti onaylayıp karar verecek. Ama var olup da varlıklarından haberdar olmayan sanal bir muhalefet partisi ile karşı karşıyayız. Sanal alemden gerçek aleme gelmesini tavsiye ediyoruz'' diye konuştu.