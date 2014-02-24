Elini yürüyen merdivene sıkıştırdı

Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde 5 yaşındaki Fatih Kızılot, bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivenlere elini sıkıştırdı. Küçük çocuk itfaiye ve 112 ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Fatsa İlçesi’nde meydana gelen olayda, ailesinden habersiz evlerinin yakınındaki bir alışveriş merkezinin oyun salonuna giden Fatih Kızılot, yürüyen merdivenden indiği sırada elini merdivenlerin basamaklarının arasına sıkıştırdı. Merdivenin sonuna kadar bu şekilde inen çocuk acı içerisinde bağırıp yardım istedi.

Durumu gören vatandaşların ve işyerinin güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yürüyen merdivenler durdurldu. Ardından da vatandaşlar 112 acil servise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından küçük çocuğun eli sıkıştığı yerden çıkardı. Fatih Kızılot, Fatsa Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alınırken, sol elinde kırık ve zedelenme olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.