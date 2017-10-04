T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elindeki uyuşturucuyu satamadan yakalandı

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)-İZMİR'in Tire İlçesi'nde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, satmaya çalıştığı 4 kilo 480 gram kubar esrar ve 10 gram hintkeneviri tohumu ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı

04 Ekim 2017 15:31

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)-İZMİR\'in Tire İlçesi\'nde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, satmaya çalıştığı 4 kilo 480 gram kubar esrar ve 10 gram hintkeneviri tohumu ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.
Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, ilçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal Dallık Mahallesi\'nde yaşayan E.F.\'nin elindeki kubar esrarı satmaya çalıştığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, geçen 2 Ekim\'de Dallık Mahallesi\'nde E.F.\'nin evinin de aralarında bulunduğu 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 4 kilo 480 gram kubar esrar ve 10 gram hintkeneviri tohumu ele geçirilirken, E.F. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen E.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kamuran KIZILBOĞATİREDHAİZMİR TireTireJandarma KomutanlığıDallık MahallesiBununEkim Dallık MahallesiYapılanJandarmadakiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24