Elindeki uyuşturucuyu satamadan yakalandı

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)-İZMİR\'in Tire İlçesi\'nde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, satmaya çalıştığı 4 kilo 480 gram kubar esrar ve 10 gram hintkeneviri tohumu ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, ilçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal Dallık Mahallesi\'nde yaşayan E.F.\'nin elindeki kubar esrarı satmaya çalıştığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, geçen 2 Ekim\'de Dallık Mahallesi\'nde E.F.\'nin evinin de aralarında bulunduğu 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 4 kilo 480 gram kubar esrar ve 10 gram hintkeneviri tohumu ele geçirilirken, E.F. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen E.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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