T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elindeki boruyla köpeği döven kişi gözaltına alındı

16 Ekim 2020 00:54

İzmir’in Selçuk ilçesinde elindeki su borusuyla köpeğe şiddet uygulayan kişinin görüntüleri tepki çekti. Polis, görüntülerin ardından şahsı gözaltına aldı.

Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda isminin Engin K. olduğu öğrenilen kişi, bir köpeğe elindeki su borusuyla şiddet uyguladı. O anları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Polisin şahsa 947 TL ceza uyguladığı öğrenildi. Öte yandan hayvanseverlerin de şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. (İHA)

ETİKETLER

İzmirhayvanköpekşiddetgözaltı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24