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Elinde havai fişek patlayan lise öğrencisi yaralandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te oynadığı havai fişek patlayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Muhammed Y

09 Ekim 2017 19:20

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te oynadığı havai fişek patlayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Muhammed Y. yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Vatan Mahallesi\'nde meydana geldi. Muhammed Y.\'nin oynadığı havai fişek elinde patladı. El ve yüzünde yanıklar oluşan Muhammed Y., ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil servisteki ilk müdahalein ardından Cerrahi Bölümü\'ne alınan Muhammed Y.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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