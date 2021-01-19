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Spor

Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui taburcu oldu

19 Ocak 2021 18:36

Galatasaray Spor Kulübü, yılbaşında elinde havai fişek patlayan oyuncusu Omar Elabdellaoui'nin taburcu olduğunu duyurdu. Oyuncunun tedavinin evinde süreceği belirtildi. 

Galatasaray Kulübü, yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui'nin bugün taburcu olduğunu ve tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital’dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir" denildi.

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