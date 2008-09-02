'Elimize mektup geldi'

İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin otellere yaptıkları operasyonda 94 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Bazı emniyet görevlilerinin de işin içinde olduğu yönünde iddialar var. Bununla ilgili 7 emniyet görevlisi hakkında soruşturma sürdürülüyor" dedi.



Vali Güler, İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) arasında, İÜ İstanbul Tıp ile İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültelerine alınan malzemelerin teslimine ilişkin düzenlenen protokol imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin otellere yaptıkları operasyonla ilgili sorusu üzerine Güler, yurt dışından kadınların getirilerek zorla alıkonulmaları ve fuhuş sektöründe kullanılmaları ile ilgili bir yılı aşkın süredir emniyet kuvvetlerinin, yetkili cumhuriyet savcıları nezaretinde sürdürdükleri çalışmalara bir operasyonla nokta konulduğunu söyledi.



İstanbul Valisi Güler, şöyle devam etti:

"4 otelde yapılan operasyonda 94 kişi gözaltına alındı. Bunların 53'ü hayat kadını olarak tabir edilen ve yabancı uyruklu kadınlar, diğerleri de bu işe aracılık edenler. Ama ağırlıklı olarak 10 kişi bu organizasyonu yapan kişiler olarak tespit edildi.



Bir de maalesef bazı emniyet görevlilerinin de işin içinde olduğu, bunlara haber verdikleri veya yardımcı oldukları yönünde iddialar var. Bununla ilgili 7 emniyet görevlisi hakkında soruşturma sürdürülüyor. Başka görevliler de olabilir, onların da soruşturmaları yapılacak."



Suç işleyen herkes hakkında işlem yapılacağını belirten Güler, "Tabii emniyet teşkilatından bir görevli buna karışmışsa, bunu yakalayan da ortaya çıkaran da adli makamlara sevk eden de yine emniyet teşkilatının kendisidir. Yanlışlıklar yapanların elbette kanuni gereğini bu teşkilat yapacaktır. Bu operasyon diğer operasyonlar gibi sürdürülmektedir" diye konuştu.





-DTP ilçe teşkilatına gönderilen mektup-



Bir gazetecinin, "DTP Gaziosmanpaşa ilçe teşkilatına gönderilen mektup" ile ilgili bir soru üzerine Vali Güler, dün saat 15.00'de Küçükçekmece'den postalanan bir zarfın DTP Gaziosmanpaşa ilçe teşkilatında açıldığını söyledi.



Güler, zarfın açılmasından sonra ikisi kadın, biri erkek üç kişinin el ve gözlerinde yanma şikayeti ile özel bir sağlık kuruluşuna başvurduklarını ifade ettiklerini aktararak, "Hastanede bir bulgu yok. Saat 19.00'da da Gaziosmanpaşa ilçe emniyet müdürlüğüne aynı şekilde müracaatta bulunuyorlar. Resmi bir hastaneye sevk ediliyorlar. Yine bir bulgu yok ama olayla ilgili araştırmaları sürdürüyor arkadaşlarımız" diye konuştu.





