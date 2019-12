'Elimde kanıt olmasa iktidarı göstermem'

T24 - “Pennsylvania’dan gelen mesajı samimi buluyorum” diyerek üstü kapalı olarak görüntülerin perde arkasında Fethullah Gülen cemaatinin bulunmadığı yönündeki konuşmasının sorulması üzerine Baykal açıklamalarda bulundu.



Hürriyet gazetesinden Metehan Demir'in "Gülen’den gelen mesaj samimidir" başlığıyla (11 Mayıs 2010) yayımlanan yazısı şöyle:







Gayet samimiydi



“Kendileri olanca samimiyetiyle bu iğrenç olayda hiçbir etkilerinin ya da dahlinin olmadığını açıkça beyan ettiler. Gayet samimi bir konuşma oldu. Ben de kendilerine inandım, inanmak gerektiğini düşünüyorum. Burada gerçeğin peşinden gitmek lazım, komplo teorilerinin değil.



Benim basın toplantımda hükümetle ilgili yaptığım suçlamalar kesinlikle hedef saptırmak ya da spekülasyon değildir. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman yalanlar üzerine kurulu, boş senaryolar üzerine test edilmiş olaylardan hiç konuşmadım.





Bir şey olmasa konuşmazdım



Gerçeği olanca yalınlığıyla yansıttım. Ben eğer hükümetle ilgili bir şey söylüyorsam boş konuşmuyorum. Elimde bir şeyler olmasaydı partimi zor durumda bırakacak şekilde konuşur muyum? Şimdi bir süre sessiz kalıp gelişmeleri izleyeceğim.



Bütün Türk halkından ricam benim konuşmalarımdaki gerçekleri ve durumun vehametini net görmesi. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre tekrar konuşup konuşmayacağıma karar vereceğim. Ama bu süreci çok yakından izleyeceğime emin olabilirsiniz.”





Arayıp üzüntüsünü bildirmiş



Baykal istifa konuşmasına hazırlanırken ABD’den gelen sürpriz telefon konuşma metninin seyrini değiştirdi. Telefonun diğer ucunda “Bir başka video kaset mağduru” Fethullah Gülen bulunuyordu. Kamuoyuna “Devleti ele geçirme yöntemleri” adıyla yansıyan video kasetlerine televizyonlarda yayınlanmasının ardından yurtdışına çıkan ve 10 yıldır ABD’nin Pennsylvania Eyaleti’nde yaşayan Fethullah Gülen, Baykal’a “Şahsınıza yönelik komplo nedeniyle duyduğum üzüntüyü sizinle paylaşmak istiyorum” mesajını iletti.



Gülen’in bu telefonu Baykal’ın dünkü açıklamasına “Komployu ayıplar gibi yapanlar aslında bizzat ayıbı işleyenlerdir. Bu çerçevede başka bir sorumlu arayışına çıkacaklara yardımcı olmak üzere, ABD’den, Pennsylvania’dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı da belirtmek isterim” sözleriyle yansıdı.





Baykal: Can Baytok’la her gün 2-3 kez görüşüyorum



CHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılan Deniz Baykal, istifasına yol açan görüntülerin kaynağının, Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un eşi Can Baytok olabileceği yolundaki iddialara sert tepki gösterdi



Baykal, “Bunlar hükümeti sorumluluktan kurtarmak için gösterilen gayretlerdir. Hiç ilgisi yok. Ben kendisiyle her gün 2-3 defa konuşuyorum. O da araştırıyor, bunun kaynağını ben de” dedi.



Baykal, Milliyet’in, “Can Baytok’un böyle bir şey yaptığı iddia ediliyor, bu konudaki yorumunuz nedir?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi: “Çok mesnetsiz iddiaları gündeme getiriyorlar; yok ‘Çankaya Belediyesi’nden, Mersin Belediyesi’nden, İstanbul’dan iş aldı, zaten kendisi de bilgisayarcı’ gibi şeyler söyleniyor, ben de duydum. Bunların hiçbiri doğru değil, hiç ilgisi yok.”



Kulislerde Baykal ile Baytok’a ait olduğu belirtilen görüntülerin “bütününün” CHP liderine ulaştığı, istifa kararında bu durumun da etkili olduğu öne sürüldü.