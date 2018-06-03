"Elimde Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket var"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak "Sayın Erdoğan, sen İlker Başbuğ’a ‘terörist’ demiş adamsın. Sen Türk ordusuna kurulan kumpasın savcısısın. Türk ordusunu da düzelteceğiz. Elimde anketler var. Şu kadarını söyleyeyim. Erdoğan’ın uykuları kaçıyor" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, İstanbul’da konuşan CHP cumhurbaşkanı adayı İnce, yeni bir apolet açıklaması yaptı. 2. Ordu Komutanı Temel’in apoletlerini sökeceğini tekrarlayan İnce “Ben apoletlerini sökünce gider Erdoğan’ın emir eri olursun. Bana ‘Apoletlerini sökemez’ diyor. Sayın Erdoğan, sen İlker Başbuğ’a ‘terörist’ demiş adamsın” dedi.

Muharrem İnce’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Adıyaman, Malatya tütününü yasakladı, Amerikan tütünlerine teslim etti. Şimdi soruyorum: Amerikan tütününde vitamin mi var? ‘Milliyim’ diyor. Sen millisin de niye Saray’da Hindistan mermeri kullanıldı. Anıtkabir’de yabancı mermer mi var? Sen millisin de Süleyman Şah Türbesi’ni niye taşıttın? Rahmetli sağlığında bile böyle gezmedi. Peki sen millisin de neden 1 Mart tezkeresini getirdin?

"(2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in apoletlerini sökeceğine dair açıklaması) TSK Disiplin Talimatnamesi gereği askerler siyasi parti toplantılarına katılamaz. Sayın Kılıçdaroğlu’nu karşılayan astsubayları görevden alınmadı mı? Siyasi parti toplantılarına katılanlar hapse atılmadı mı? Benim hapse attırmak gibi niyetim yok. Ama apoletlerini sökeceğim o generalin. Eğer (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ı çok seviyorsan, 24 Haziran’da belli olacak. Ben apoletlerini sökünce gider Erdoğan’ın emir eri olursun. Bana ‘Apoletlerini sökemez’ diyor. Sayın Erdoğan, sen İlker Başbuğ’a ‘terörist’ demiş adamsın. Sen Türk ordusuna kurulan kumpasın savcısısın. Türk ordusunu da düzelteceğiz. Elimde anketler var. Şu kadarını söyleyeyim. Erdoğan’ın uykuları kaçıyor.

"İmam Hatipliler benim çocuklarım, evlatlarım, öğrencilerim. Ama sana sadece onların oyu lazım. Bir cumhurbaşkanı öğrencileri arasında ayrım yapar mı? İmam hatipli evlatlarım; kendinizi kullandırtmayın Erdoğan’a.

"Üniversite diploması olmaması suç mu? Hayır değil ama olmadığı halde var demek ayıp. Bana ekonomi öğretecekmiş, bay ekonomist promtırlarını danışmanlarını alarak istediğin saatte istediğin kanalda karşıma çık. Konuları sen seç, tartışalım. Ben TV’de 81 milyonun izlemesini isterim, siz de ister misiniz? Herhalde gelecektir, gelmeli. "