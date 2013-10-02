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Spor

'Elim, ayağım kırıldı ama kalbim kırılmayacak'

Ümit Davala, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan taraftarlara veda ederken, "Galatasaray Türkiye'dir" yazan atkıyı Türk Telekom Arena'da ellerinde kaldırdığı bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı

02 Ekim 2013 09:16

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Ümit Davala, sosyal medya üzerinden veda etti. Twitter'daki mesajında "Galatasaray'da ayağım ve elim kırıldı ama kalbim asla kırılmayacak Galatasaray sevgisine... hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Terim'in görevden alınması ve Roberto Mancini'nin teknik direktör olarak göreve başlamasının ardından kulüpten ayrılan Ümit Davala, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan taraftarlara veda ederken, "Galatasaray Türkiye'dir" yazan atkıyı Türk Telekom Arena'da ellerinde kaldırdığı bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.

 

 

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