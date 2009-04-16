Elif’in ödevleri de Ergenekon'a delil oldu

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Nutuk ve Suna Kan bileti



Polisin ÇEV’in Beyoğlu merkezinde el koyduğu ve Ergenekon Davası dosyasının ’delilleri’ arasına giren diğer ’önemli’ dokümanlar arasında Atatürk’ün Nutuk’u, keman sanatçısı Suna Kan’ın konser biletleri, gazete kupürleri ve klasiklerden oluşan kitaplar da var.Ergenekon operasyonunun son dalgasında ele geçen ’deliller’ arasına, Çağdaş Eğitim Vakfı’ndan (ÇEV) burs alan Elif adlı bir öğrencinin ödevleri de girdi.Ergenekon soruşturması dahilinde yapılan operasyonların 12’nci dalgasında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) yanı sıra, ÇEV’in Beyoğlu’ndaki merkezine de baskın düzenlendi.Polis, burada, ÇEV’den burs alan Elif isimli bir öğrencinin ödevlerine, Atatürk’ün Nutku’na, keman sanatçısı Suna Kan’ın konser biletlerine ve gazete kupürlerine de delil kapsamında el koydu. Emniyette yapılan tespitler sırasında hazır bulunan avukat Vural Ergül, "Emniyette çuvallar dolusu evrak vardı. İçinden Nutuk ve klasiklerden oluşan kitaplar çıktı.Atatürk posterleri vardı. Televizyonda oynayan ’Kurtuluş’ adlı filmin CD’si de vardı" diye anlattı. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Ömer Dikmen’in verdiği izinle yapılan arama ve el koymalarda ÇEV’den ele geçirilen ve delil dosyasına konulan belgelerden bazıları yandaki gibi:Nutuk’tan seçmeler ibareli disket.AB İlerleme raporu 2006 ibaresi bulunan CD.16.01.2008’de Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık’ın 12.414.64 liralık ÇEV’e yapılan bağış makbuzunun 2 fotokopisi.TV 8 21 Mayıs 2004 ibaresi bulunan CD.Tarih 9 Kasım 2006 ibareli 1 sayfalık doküman.Emile Zola ibareli e-mail çıktısının 2 sayfası.Çağdaş Eğitim Vakfı Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı 22 Şubat 2005 ibaresi bulunan dergi.D. Baki Üstündağ ibareli 2 sayfalık doküman.Hatıra fotoğrafları19 Şubat 2004 ÇEV mütevelli heyeti üyeleri başlıklı 3 sayfa isim listesi.22 Şubat 2005 Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı/Mazeretler başlıklı doküman.Recep Akdağ ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ibareleri bulunan 1 sayfalık internet çıktısı.Star Gazetesi internet sayfasından 1 sayfa çıktı.21-30 Aralık 2004’de Erzurum-Tunceli ve Kars’a yapılan ziyaret izlenimleri ibareli 8 sayfa.Gülseven Yaşar ve emekli paşa Kemal Yavuz ve bir bayanın birlikte çekilmiş fotoğrafları.Gülseven Yaşar, emekli paşa Kemal Yavuz, eski İstanbul Üniversitesi Kemal Alemdaroğlu ve emekli Yargıtay Savcısı Vural Savaş’ın birlikte fotoğrafları.Onur Ödülleri listesiÇEV Veli listesi 2008 ibareli 7 sayfalık doküman.Çağdaş Eğitim Vakfı 2009/21.yy Türkiye’den Eğitim Manzaraları, Fotoğraf Yarışması IV. bütçesi başlıklı 1 sayfa.Çağdaş Eğitim Vakfı’na ait 3 sayfa müşteri hesap ekstresi fotokopisi.22 Temmuz seçim sonuçlarının değiştirildiği düşünülüyor başlıklı 5 sayfa yazı.Gülseven Yaşer tarafından 31.03.2003 tarihinde, Jandarma Genel Komutanı Org. M. Şener Eruygur’a gönderilen 5 sayfa doküman.2002 Türkiye manzarası ibareli 2 sayfa yazı.ÇEV 2001 Onur Ödülleri.Yüzlerce gazete kupürü1001 Aydın Projesi ibareli 1 sayfalık doküman.Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Genel Kurmay Başkanı ibaresi ile başlayan 1 sayfalık doküman.Türkiye’de Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele Uygulaması ve Türkiye Terör ve Örgütlü Suç Cumhuriyet Başsavcılığı Kurulması Zorunluluğu başlıklı Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Hakan Kızılarslan tarafından 29.09.2003’de yazılmış 19 sayfalık doküman.Çağdaş Eğitim Vakfı’nın göndermiş olduğu eğitim setlerinin Hasankeyf İlköğretim okulu öğrencilerine dağıtım programı.Suna Kan konser bileti satışları ibareli belge.Bunlar dışında yüzlerce kesilmiş gazete kupürü ile vakıfta bulunan bilgisayarların hard diskleri.