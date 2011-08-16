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Kültür-Sanat

Elif Şafak ile 'Sözünü Sakınmadan'

İstanbul Modern ve Sabit Fikir işbirliğiyle düzenlenen Sözünü Sakınmadan üçüncü buluşmasında Elif Şafak'ı konuk ediyor.

16 Ağustos 2011 03:00

T24 - İstanbul Modern ve Sabit Fikir işbirliğiyle düzenlenen Sözünü Sakınmadan üçüncü buluşmasında Elif Şafak'ı konuk ediyor.


Usta eleştirmenler Semih Gümüş ve Ömer Türkeş, son kitabı İskender ile gündemden düşmeyen Şafak'la, sözünü sakınmadan konuşacak.


İlk romanını yayımladığı 1997'den beri peş peşe eserler veren ve son yıllarda çok satan listelerinin üst sıralarına yerleşen Elif Şafak, Sözünü Sakınmadan'da edebiyatı üzerine merak edilenleri yanıtlayacak.


Tarih: 18 Ağustos Perşembe, 19:00
Yer: İstanbul Modern Bahçe

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