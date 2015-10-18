Elif Şafak, Financial Times için yazdı: Beraber yas tutamayanlar beraber bir gelecek inşa edemez

Ünlü yazar Elif Şafak, Ankara saldırısı ve ardından yaşananları İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times için kaleme aldı. Makalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafsız bir şekilde davranmadığını ifade eden Şafak, Ankara katliamı sonrasında yaşanan büyük kutuplaşmanın ürkütücülüğüne dikkat çekti. Şafak, "Beraber yas tutamayan bir toplum, beraber bir gelecek inşa edemez" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, "Türkiye Demokrasisinin Kalbinde Kopan Patlama", Mevlana'nın "Sessizlik en güzel sestir" sözleri ile başlayıp sufi düşünür ve şairin memleketi Konya'daki milli maçtaki sessizliği bozan aşırı milliyetçi slogan ve tekbir seslerine uzanıyor. Türkiye'de vicdan ve birlikte yaşama, hiç olmadığı kadar sınava tabi tutuluyor" diyen Şafak, Ankara'nın sıradan bir hedef olmadığını, başkent olmasının yanı sıra entelektüellere, sanatçılara, öğrencilere ev sahipliği yaptığını vurguladı.

“Türkiye'nin siyasi ve sosyal tarihinde yeni ve benzersiz bir sürece girildiğini” belirten Şafak, "30 yaşın üzerindeki herkes ülkenin çalkantılı dönemlerden geçtiğine tanıklık edebilir. Bugünkü kriz ise farklı. Yarı istikrarsızlık Ortadoğu'daki dengesizlik ile karışıyor" diyor.

Normal koşullar altında terör saldırılarının insanları ortak değerler altında birleştirdiğini ifade eden yazar, “Türkiye'de hükümet karşıtları ve destekçileri arasında uçurumun kimsenin geçmeyi denemeyeceği kadar genişlediğini” söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafsız olmanın tam tersini yaptığını, Haziran seçimleri öncesi AKP için kampanya yürüttüğünü, daha otoriter bir başkanlık sistemi arzusu ile seçimleri yenilettiğini kaydediyor.

"Bu karar büyük bir hataydı ve bedelini halk ödedi. Haziran'dan bu yana neredeyse 700 kişi öldü. Toplum daha da kutuplaştı, ekonomi zarar gördü, şiddet tırmandı" diyen Şafak, toplumun sosyal psikolojisinin bu ayırıcı siyasetten yaralandığını belirtiyor.

Yahudi karşıtlığının, Alevilere yönelik ayrımcılığının arttığını, onur yürüyüşünün tayzikli su ve biber gazıyla bastırıldığını, gazeteci ve karikatüristlerin yargılandığını hatırlatan Şafak, "Memleketim için kaygılıyım çünkü beraber yas tutamayan bir toplum, beraber bir gelecek inşa edemez" diyor.