T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Elif Şafak, biseksüel olduğunu açıkladı

"Alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimi fark ettim"

15 Ekim 2017 02:53

Ünlü yazar Elif Şafak "Biseksüelim ama bunu kamusal alanda söyleyecek cesaretim olmadı" açıklaması yaptı.

TED Talks'ta konuşan Şafak, şu ifadeleri kullandı:

“Tabii ki yazarlar olarak bir her zaman hikayeler kovalarız, ancak aynı zamanda suskunluklar hakkında konuşamadığımız şeyler; siyasi, kültürel tabular ve kendi sessizliğmiz suskunluğumuzla da ilgiliyizdir. Ben her zaman azınlık hakları konusunu yüksek sesle açıktan konuşan ve üzerinde etraflıca yazan biri oldum, kadın hakları LGBT hakları. Fakat bu konuşma hakkında düşünceler içinde iken, arkasından gelecek karalanmaktan, alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman kendimin biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimin farkına vardım. Fakat birisi hiç kimse durumun karmaşıklığı nedeniyle sessiz kalmamalıdır.”

 

ETİKETLER

lgbtielif şafakbiseksüelcinsel yönelimted talks

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24