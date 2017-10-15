Elif Şafak, biseksüel olduğunu açıkladı

Ünlü yazar Elif Şafak "Biseksüelim ama bunu kamusal alanda söyleyecek cesaretim olmadı" açıklaması yaptı.

TED Talks'ta konuşan Şafak, şu ifadeleri kullandı:

“Tabii ki yazarlar olarak bir her zaman hikayeler kovalarız, ancak aynı zamanda suskunluklar hakkında konuşamadığımız şeyler; siyasi, kültürel tabular ve kendi sessizliğmiz suskunluğumuzla da ilgiliyizdir. Ben her zaman azınlık hakları konusunu yüksek sesle açıktan konuşan ve üzerinde etraflıca yazan biri oldum, kadın hakları LGBT hakları. Fakat bu konuşma hakkında düşünceler içinde iken, arkasından gelecek karalanmaktan, alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman kendimin biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimin farkına vardım. Fakat birisi hiç kimse durumun karmaşıklığı nedeniyle sessiz kalmamalıdır.”