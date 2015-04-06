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Elif Çakır'ın Kabataş özrü 'hack'miş

Elif Çakır'ın Kabataş olayıyla ilgili Twitter'dan paylaştığı mesajların hacker tarafından yazıldığı ortaya çıktı

06 Nisan 2015 13:13

Elif Çakır'ın Twitter hesabından paylaşılan mesajlar şaşkınlık yarattı. Kabataş olayına ilişkin, "Yanıldım. Gaflete düştüm. Olmamışa, oldu dedim. Görmediğime, gördüm dedim..." gibi mesajlar paylaşılan hesabın hack'lendiği ortaya çıktı.

Adı sürekli "Kabataş saldırısı"nın kahramanı Zehra Develioğlu ile yaptığı röportajla anılan gazeteci Elif Çakır'ın Twitter hesabından, "Yanıldım. Gaflete düştüm. Olmamışa, oldu dedim. Görmediğime, gördüm dedim. Erdemlilik yolundakiler, beni bağışlayabilecek misiniz?" şeklinde mesajlar paylaşıldı. Mesajların devamında da "Vicdânımızı üç kuruşluk dünyâ hayâtına sattık" diye yazıldı.

Kabataş olayı ile ilgili yazıldığı anlaşılan "pişmanlık" mesajlarını okuyanlar ne olduğunu anlamaya çalışırken kısa süre sonra hesabın hacklendiği anlaşıldı.

İşte Elif Çakır'ın Twitter hesabından yazılanlar:

 

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