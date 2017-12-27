Elif Çakır'dan AKP'li Bülent Turan'a: Maddi hatalara kafa yormak yerine Abdullah Gül'e laf yetiştiriyor!

Karar yazarı Elif Çakır, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) "darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği" ileri sürülen sivillere cezai sorumsuzluk getirilmesine ilişkin, "Bu maddenin hukuk diliyle bağdaşmaması, muğlaklıların olması hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" sözlerine karşılık, "Abdullah Gül’ün durumu kaygı vericidir. Ben onun durumuna üzülüyorum" demesine tepki gösterdi.

Çakır, "Bir hukukçu gibi davranmak ve yasal düzenlemede var olan maddi hatalara kafa yormak yerine Abdullah Gül’e cevap yetiştirmeyi tercih etti" diyerek Turan'a tepki gösterdi.

Elif Çakır'ın, "AK Parti bir kez daha düşünmeli" başlığıyla (27 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Bize ne oldu? Kendimize bu soruyu sorup “adalet, hukuk, hakkaniyet, sıratı müstakim” diye başlayıp devamında onlarca şey sıralayabiliriz “bize ne olduğunun” muhasebesini yaptıracak...

Biz hangi ara bu kadar “devletçi” olduk, biz hangi ara bu kadar devlet kutsayıcısı olduk, biz hangi ara statükoyu bu kadar sever olduk. Biz hangi ara, bir hadiseyi “işimize geldiğinde ” sahiplenip, işimize yaramadığında anında o hadiseyi aleyhte kullanabilen işlevsel hale geldik. Bizi bu hale ne getirdi?

Bize ne oldu sahiden!

Bunları neden yazdım, neden aklıma geldi.

Şundan...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. AK Parti’nin kurucularından, bu davanın gadrini çekmiş ve bu partide ciddi emekleri bulunan bir isim. Ve bir devlet adamı. Günübirlik siyaset adamı değil. Gül, “darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket eden sivilleri koruduğu” öne sürülen yasal düzenleme için çok haklı bir uyarıda bulundu. Dedi ki; “bu madde hukuk diliyle bağdaşmıyor, muğlaklıklar var, ve hukuk devleti anlayışı açısından da kaygı vericidir. İleride hepimizi üzecek olaylara fırsat vermemek için gözden geçirilmelidir.”

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Kendisi de hukukçu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Bülent Turan, bir hukukçu gibi davranmak ve yasal düzenlemede var olan maddi hatalara kafa yormak yerine Abdullah Gül’e cevap yetiştirmeyi tercih etti.

Abdullah Gül diyor ki:

“Bu maddenin hukuk diliyle bağdaşmaması, muğlaklıların olması hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir”

Kaygısı, üzüntüsü bu...

Bülent Turan’da diyor ki:

“Abdullah Gül’ün durumu kaygı vericidir. Ben onun durumuna üzülüyorum.”

Kaygısı, üzüntüsü bu...

Hasbinallah!!!