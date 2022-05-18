Elif Çakır: Yargının iş yükü çoktu da sıra ancak mı geldi Kaftancıoğlu’nun 6-7 yıl önceki paylaşımlarına?

Karar yazarı Elif Çakır, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 2012-2017 arasındaki bazı Twitter paylaşımları nedeniyle üç ayrı suçtan verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasına tepki gösterdi.

Çakır, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kaftancıoğlu dosyasının ne olduğunu CHP’li siyasetçiler de AK Partili siyasetçiler de MHP’li siyasetçiler de gayet iyi biliyor. Sadece siyasetçiler değil ülkemizdeki hukuktan anlayan anlamayan herkes biliyor.

Sekiz yıl önce dava konusu olmayan sosyal medya paylaşımlarının 2019 İstanbul seçimlerinin kaybedilmesinden sonra dava konusu olduğu ortada değil mi? 6-7 yıl önce dava konusu yapmayan savcıları harekete ne geçirdi?

6-7 yıl önce iktidar medyasının dikkatini çekmeyen Kaftancıoğlu’nun paylaşımlarını 2019 seçimlerinden sonra dikkatini çekmesinin sebebi ne? Ne oldu? Yargının iş yükü çoktu da sıra ancak mı geldi Kaftancıoğlu’nun paylaşımlarına?

Oradaki gazetecilerden biri keşke “Peki ama ülkemizde böyle bir algının oluşmasında iktidarınızın, Cumhurbaşkanının ve iktidar ortağınızın da katkısı yok mu, katkısının olduğunu düşünür müsünüz?” diye sorsaydı, sorabilseydi… Sayın Çelik bütün bunlara bir cevap verse ne güzel olur…"

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