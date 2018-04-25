Elif Çakır, Erdoğan'ın 2013'teki açıklamasını hatırlattı: Bunu neden mi yazdım...

Karar yazarı Elif Çakır, 24 Haziran'da gidilecek erken seçim kararına ilişkin olarak AKP'nin kurulduğu tarihte itibaren ekonomiye yönelik açıklamalar yaptığını belirterek, "Seçim ekonomisi” eski Türkiye’ye ait bir iktidar partisi yaklaşımı. İktidar partileri seçim zamanı yaklaştığında, vatandaşın ihtiyaçları, talepleri konusunda pek bir cömert davranılardı" dedi.

Çakır Erdoğan'ın 2013'teki açıklmasını hatırlatarak, “Seçim ekonomisine tenezzül etmedik, etmeyeceğiz” Başlıktaki söz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı dönemine ait" ifadesini kullandı.

"Vatandaş için de bundan dolayı seçimler bir fırsata dönüşürdü, zira “iktidar partisinden ne kopartılabilirse kar” sayılırdı" diyen Çakır, "Kaçak yapılar bir anda yasal hale getirilir, tapular dağıtılırdı, yolu köprüsü çeşmesi olmayan köylerin bu ihtiyaçları karşılanırdı. AK Parti’nin en çok övündüğü hususlardan birisi de buydu. Seçim ekonomisine tenezzül etmemek. Vatandaşı her zaman hatırlamak. AK Parti “Seçim ekonomisine tenezzül etmedik, etmeyeceğiz” sözünü en son 2013 tarihinde söylemiş. Sonrasında böyle bir açıklaması yok" diye kaydetti.

Çakır şöyle devam etti:

"20 Eylül 2013.

Partisinin İl Başkanları Toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan şöyle diyor:

“Biz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla seçim ekonomisine tenezzül etmeyeceğiz. Kim devletten ne alıyorsa, devlette ne yaptırıyorsa hakkı olduğu için alıyor, işlemlerini yaptırıyor. Seçimlere özel bir durum yapmayacağız.”

Bunu neden mi yazdım?

Şundan...

Evvelsi gün hükümete yakın gazetelerden birisi müjdeyi “Tapusuz yapılara tarihi fırsat” başlığı ile duyurdu. Haber şöyle: Hükümet tapusuz yapı mağduriyetine karşı harekete geçmiş. Türkiye’de 16 milyon taşınmazın tapu sorunu varmış. Hükümet, vatandaşın bu sorunu Yapı Kayıt Belgesi ile çözecekmiş. Yapı mağduriyetini çözecek düzenleme kısa bir süre sonra Meclis’te olacakmış.

Çevre Bakanı Mehmet Özhakesi, böylece devlet ile vatandaşın kavgası bitecek demiş. Hükümetin bu düzenlemesi ve vatandaşa vereceği Yapı Kayıt Belgesi kavgayı bitirecek barışı getirecekmiş."