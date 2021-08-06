Elif Çakır: Erdoğan, Beştepe’deki fildişi kulesinden “Erdoğan gerçeklerle bağını kopardı mı” sorularına gülümsüyor olabilir

Karar yazarı Elif Çakır, "Erdoğan’ın 'gerçeklerle bağı' koptu mu?" başlıklı yazısında, "Hemen söyleyeyim benim cevabım hayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçeklerle bağını filan koparmış değil. Ve hatta kanaatim şudur ki Sayın Erdoğan Beştepe’deki fildişi kulesinden “Erdoğan gerçeklerle bağını kopardı mı” sorularına gülümsüyor olabilir" düşüncesini dile getirdi.

Çakır, Erdoğan’ın orman yangınlarında büyükşehir belediyelerini sorumlu gösterdiği açıklamasını hatırlatarak, "Nasıl yani diyorsunuz değil mi? Ormanlarda çıkan yangın başarıyla söndürülmüş olsaydı, iktidar başarılı bir sınava verseydi yangınların sorumluluğu yine CHP’li belediyelerde olacak mıydı?" diye sordu.

Çakır, şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan 'yangınlarla ilgili sorumluluğun büyükşehir belediyelerinde' olduğunu söylerken Anayasa’nın 169. Maddesinde 'Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir' diye yazdığını bilmiyor mu?

Erdoğan Orman Kanunu’nun 69. Maddesinden habersiz olduğu için mi 'Antalya, İzmir, Muğla' diyor?

Hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçeklikle bağını koparmadı. Bilakis Cumhurbaşkanı Erdoğan yönettiği ülkenin topyekun olarak “gerçeklikle bağını” koparması için yapıyor bunu.

Gerçeklikle bağı kopmuş bir ülkeyi yönetmek istiyor. Bütün otoriter rejimlerde böyledir. Manipülasyon yöntemleriyle hakikat ve yanlış arasındaki ayrımı yok olsun isterler. Kafalar bulansın bir müddet sonra da ne doğruydu ne yanlıştı hatırlanmasın isterler. Tarihi gerçekleri değiştirirler, işlerine, kendilerine yaradığı şekle getirirler."

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TIKLAYIN - Erdoğan: Yerleşim bölgelerindeki yangın, büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır

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