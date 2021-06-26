Elif Çakır'dan AKP'ye 3 Y hatırlatması: Yolsuzluğa müsamaha böyle mi gösterilmiyor?

Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır, bugünkü yazısında, hükümette yer alan isimlere yönelik, suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker’in iddialarının her geçen gün doğrulandığını belirterek “Ne oldu AK Parti’nin 3 Y ile mücadelesine? Yolsuzluğa müsamaha böyle mi gösterilmiyor?” diye sordu.

Karar yazarı Çakır, Peker’in, “Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca’nın, Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine hediye ettiği Audi A8 arabayı kullandığını, olaylar karışınca arabayı SBK’nın Sancaktepe’deki fabrikasına bıraktığını, Korkmaz’ın ayrıca danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para aldığını, firmaların ‘özel işlerini’ halletme karşılığında rüşvet aldı” iddiasını Karaca’nın kabul ettiğini yazdı.

Karaca’nın “SBK Holding’e belki 50 defa gitmişimdir. Otomobilim hasarlı olduğu için tamire verdim. Baran Korkmaz’ın araç kiralama şirketinden araç kiralamak istedim. Ancak ısrarla para ödetmedi. Yaklaşık 3 ay kadar aracı kullandım” sözlerine yer veren Çakır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin MYK toplantısında Peker’in iddialarıyla ilgili, “Ciddiye almayın, önemsemeyin” tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı.

Eski Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kara para aklamak suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği belirtilen eski HaberTürk çalışanı Veyis Ateş’le ilgili iddialara yer veren Çakır, “Ne oldu, AK Parti’nin 3 Y ile mücadelesine?” diye sordu.

Çakır, şöyle devam etti:

Sayın Erdoğan sürekli ‘Biz yola çıkarken 3Y ile mücadele dedik, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Yolsuzluğa asla müsamaha göstermedik. Yolsuzluğun kökünü kazıyacağız. Siyasetin rant aracı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Siyaset birileri için ikbal kapısı olmayacak’ diyordu.

Yolsuzluğun kökü kazınınca bu sonuç mu çıkıyordu?

CHP’nin kamu çalışanlarının iki veya daha çok maaş almasının önüne geçecek kanun teklifi neden kabul edilmiyor? Bugüne kadar AK Parti neden böyle bir kanun çıkarmadı?

Kamu kurumlarına neden AK Partiye yakın isimler, AK Partili eski milletvekilleri, belediye başkanları, bakanlar atanıyor?

Yolsuzluğa müsamaha böyle mi gösterilmiyor?

Siyasetin rant aracı haline gelmesine müsaade edilmeyince ortaya üç maaş beş maaş alan AK Partili imtiyazlılar mı çıkıyor?”

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