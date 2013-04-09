İbrahim Tatlıses, yeniden baba oldu. Tatlıses dün Urfa'dan dönerek eşi Ayşegül Tatlıses'i doğumda yanlız bırakmadı. Ayşegül Tatlıses’in doğumunu gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, doğum süreci hakkında şunları söyledi: 'Normal doğumu başlatabilmek için halk arasında "suni sancı" olarak bilinen yöntemi uyguladık ancak sancıların başlamaması gerekçesiyle sezaryenle doğuma karar verdik. '



9 nisan Salı gününün ilk saatlerinde, 01:00 itibariyle Elif Ada bebek, sezaryen doğumla dünyaya geldi. Kilosu 3 kilo 715 gr. Boyu 53 cm. olan Elif Ada bebeğin sağlık durumunun iyi olduğuna dair bilgi verildi.