'Eleştiriler normal'

Son yarı finalist Fenerbahçe

Güiza'ya milli davet

Bursaspor ile oynanan Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında, yedi maç sonra golle tanışan Fenerbahçeli Daniel Güiza, NTV Spor'un sorularını yanıtladı.İyi oynamadığı maçlardan sonra eleştirilmesini normal olarak değerlendiren İspanyol futbolcu, "Bursaspor'a karşı gol attığım içi mutluyum, ancak benim gol atmamdan çok, takımın kazanması önemli" dedi.Ligde son oynanan Gaziantepspor maçında oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken Güiza, bunu doğal karşıladığını ifade etti. "Forvet oyuncusu gol atamadığı zaman eleştiri olması doğal. Bu açıdan taraftarımızı eleştiremem" diyen İspanyol forvet, buna karşın çalışmaya devam edeceğini belirtti.Güiza, olumsuz performansının nedeniyle ilgili soruya ise, "Bu konuda özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben sadece futbol oynamak için varım ve futbolla anılmak istiyorum. Bundan sonrası olumlu olacak umarım" şeklinde cevap verdi.İstanbul'da olmaktan ve Fenerbahçe'de oynamaktan çok mutlu olduğunu kaydeden Güiza, "Taraftarımız da bana ve takıma destek çıkarsa daha iyi olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.