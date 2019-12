'Elektroşoku ve silahı görünce öleceğim sandım'

T24

İzmir'de, dün kendisini darbederek kaçırmak isteyen kişinin otomobille kaza yaparak kaçmasının ardından kaldırıldığı hastaneden bu sabah taburcu edilen dershane sahibi Özlem Tosun, zanlının biran önce yakalanmasını istedi.Hastaneden taburcu edildikten sonra evinde dinlenen Özlem Tosun, yaşadığı olayı anlattı. Boynunda morluklar oluştuğu dikkati çeken Özlem Tosun, dün akşam işten çıktıktan sonra otelin otoparkına gittiğini, 7. kata asansörle çıktığını belirterek, şöyle devam etti:''Yürürken arabamın arkasında biri çıktı, şaşırdım. Üzerime doğru gelince çığlık attım. Ben çığlık atınca silahını gösterdi. Yeniden bağırıp, yardım istedim. Çantamı yere attım, 'al bunu götür bana bir şey yapma' dedim. Beni tutup arabaya doğru çekti. Elektroşok cihazı vardı, mücadele ettim boğuştuk. Bu sırada, boynuma elektroşok cihazı ile vurdu. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Bana anlattıklarına göre arabama bindirip, sonra kaza yapmış. Ben hastanede kendime geldim. Arabada elim ayağım bağlı şekilde götürülürken de çığlık attığımı söylediler, ben bunları hatırlamıyorum.''Polisin kendisine güvenlik kamerası görüntülerini gösterdiğini anlatan Özlem Tosun, ''Görüntülerden zanlıyı teşhis ettim, biran önce yakalanmasını istiyorum. İzmir en güvenilir şehirlerden biri. Böyle bir şehrin merkezindeki otelin otoparkında, yoğunluğun yaşandığı akşam saatlerinde bu olayın meydana gelmesi beni çok üzdü. Boğuşurken elektroşok cihazı ve silahı görünce o an öleceğimi zannettim'' dedi.Özlem Tosun'un eşi Cenk Tosun da kimseyle bir husumetlerinin olmadığını belirterek, ''Bizler eğitimciyiz, kimseyle husumetimiz olamaz. Zanlının biran önce yakalanmasını istiyoruz. Niye eşimi seçti bilemiyoruz. Bu olayın eşimin başına gelmesi bir piyango gibi. Herkesin eşinin başına gelebilir. Eşim sağ salim kurtuldu, şükrediyoruz yaşıyor ve şu an yanımızda. Bu güzel ama başka insanların canı yanmasın'' dedi.İzmir'de dershane sahibi Özlem Tosun, dün akşam bir otelin otoparkının 7. katında aracına binerken elektro şok cihazı taşıyan birinin saldırısına uğrayarak, darbedilmişti. Ellerini ve ayaklarını kabloyla bağlayarak aracının arka koltuğuna yatırdığı kadına ait 35 AN 8298 plakalı otomobille otoparktan ayrılarak Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda ilerleyen saldırgan, ters yöne girip başka bir araca çarpınca yaya olarak kaçmıştı.Yaralanan Özlem T, Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden bu sabah taburcu edilmişti.