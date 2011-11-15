-Elektroşoklu hırsızlık girişimi KONYA (A.A) - 15.11.2011 - Konya'da yaşlı çifti darp edip, çiftin 17 yaşındaki torunlarını elektro şok cihazıyla bayıltarak etkisiz hale getiren hırsızlar, değerli eşya bulamayınca evden elleri boş ayrıldı. Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi Karaman Caddesi'ndeki bir eve gelen iki kişi, ''keçileriniz çalınıyor'' diyerek 83 yaşındaki Yakup Özerkoğlu'na kapıyı açtırdı. İçeri giren hırsızlar, yaşlı adamı ve eşi Gülizar Özerkoğlu'nu (77) darp ederek, yaşlı çiftin torunu 17 yaşındaki Y.Ö'yü de elektro şok cihazıyla bayıltarak etkisiz hale getirip, el ve ayaklarını bağladı. Daha sonra evde değerli eşya arayan hırsızlar, birşey bulamayınca evden elleri boş ayrıldı. Kendi imkanlarıyla el ve ayaklarını çözen yaşlı çift, polisi arayarak yardım istedi. Yaşlı çift ve torunları Y.Ö, Konya Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. Kamyonetle olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.