Elektronik sigara ağzında patladı, boynu kırıldı

ABD’de sigara alışkanlığından vazgeçmek için elektronik sigara içmeyi tercih eden bir kişinin, elektronik sigaranın ağzında patlaması sonucu boynu kırıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre; ABD’nin Colorado Springs kentinde yaşayan 29 yasındaki Cordero Çaples, çalıştığı iş yerinde mola sırasında dışarı çıkarak elektronik sigarasını içmeye başladı. Elektronik sigaranın dumanını çektiği sırada birden patlamasıyla, boynu kırılan, ön dişleri ve dudakları parçalanan Çaples, hastaneye kaldırıldı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, tedavi gördüğü hastanede omurilik ameliyatı geçiren ve durumunun şimdilik iyi olduğu bildirilen 1 çocuk babası Cordero Çaples’in tedavisini gerçekleştiren doktorlar, kendisinin ölümden döndüğünü belirtti.