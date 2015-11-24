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Dünya

Elektronik sigara ağzında patladı, boynu kırıldı

Sigaranın dumanını içine çektiği sırada patlaması sonucu, 29 yaşındaki ABD'li genç hastaneye kaldırıldı

24 Kasım 2015 12:43

ABD’de sigara alışkanlığından vazgeçmek için elektronik sigara içmeyi tercih eden bir kişinin, elektronik sigaranın ağzında patlaması sonucu boynu kırıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre; ABD’nin Colorado Springs kentinde yaşayan 29 yasındaki Cordero Çaplesçalıştığı iş yerinde mola sırasında dışarı çıkarak elektronik sigarasını içmeye başladı. Elektronik sigaranın dumanını çektiği sırada birden patlamasıyla, boynu kırılan, ön dişleri ve dudakları parçalanan Çaples, hastaneye kaldırıldı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, tedavi gördüğü hastanede omurilik ameliyatı geçiren ve durumunun şimdilik iyi olduğu bildirilen 1 çocuk babası Cordero Çaples’in tedavisini gerçekleştiren doktorlar, kendisinin ölümden döndüğünü belirtti.

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