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Yaşam

'Elektronik sigaralar sigarayı bıraktırmada nikotin bantlarından daha başarılı'

Araştırmalar, elektronik sigaraların sigarayı bırakmada en az nikotin bantlar kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

09 Eylül 2013 12:44

Kullanımı giderek yaygınlaşan elektronik sigaralar karışımında nikotin bulunan bir buhar üretiyor.

Avrupa Solunumla ilgili araştırmalar topluluğuna göre, elektronik sigara ile sigara bırakanların sayısı nikotin bantlarıyla bırakanlarla hemen hemen aynı.

Yeni Zelanda’daki Auckland Üniversitesi’nden bir araştırma 657 kişi üzerinde hem elektronik sigara hem de nikotin bandı testi yaptı.

Lancet adlı dergide yayımlanan sonuçlara göre elektronik sigara kullananların yüzde 7,3’ü, nikotin bandı kullananların ise yüzde 5,8’i sigarayı bıraktı.

Fakat araştırmacılar, hangi yöntemin daha iyi olduğunun belirlenebilmesi için yeterli sayıda kişide test yapılmadığını belirtiyor.

Altı ay sonra, elektronik sigara kullananların yüzde 57’sinin, nikotin bantları kullananların ise yüzde 41’inin günlük tükettikleri paket sayısını azalttıkları görüldü.

 

'Normalleştiriyor'

 

Auckland Üniversitesi’nden Prof. Chris Bullen, “Araştırma sonuçlarımız, sigara bırakma konusunda elektronik sigara kullananlar ile bant kullananlar arasındaki farkları net bir şekilde ortaya koymasa da elektronik sigara içicilerinin sigarayı bırakmada daha başarılı olduklarını gösteriyor” dedi.

Bullen, “Ayrıca, araştırmamıza katılanların nikotin bantları yerine elektronik sigaralara daha hevesli olmaları da ilginçti” yorumunu yaptı.

Elektronik sigaralar hakkında da derin fikir ayrılıkları var.

Kimileri bu cihazların sigara içmeyi ‘normalleştirdiğini’ savunurken, kimileri ise sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu görüşünde.

Londra’daki Queen Mary Üniversitesi’nin Bağımsız Tütün Araştırma Birimi Müdürü Prof. Peter Hajek ‘öncü bir araştırma’ olarak tanımladığı son çalışma için, “Burada verilen asıl mesaj, elektronik sigaraların en az nikotin bantları kadar etkin olduğudur” dedi.

Fakat Hajek, elektronik sigara kullanımının uzun vadede etkilerinin ne olabileceği konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini dile getirdi.

(BBC Türkçe)

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