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Elektronik sigara operasyonu: 9 gözaltı

Çağatay KENARLI /  İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15-18 Eylül tarihleri arasında Fatih ve Şişli'de elektronik sigara operasyonu düzenledi

24 Eylül 2017 20:49

Çağatay KENARLI /  İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15-18 Eylül tarihleri arasında Fatih ve Şişli\'de elektronik sigara operasyonu düzenledi. 12 adreste yapılan eşzamanlı baskınlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bin 10 elektronik sigara, 7 bin 340 elektronik sigara likidi, bin 376 elektronik sigara atomizeri, 49 elektronik sigara pili, 3 elektronik sigara filtresi ve 150 elektronik sigara başlığı ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı 9 şüpheliye \'5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\' kapsamında işlem başlatarak para cezası verdi. Yapılan operasyon polis kameraları tarafından da görüntülendi. 

(FOTOĞRAF)

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