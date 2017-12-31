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Elektronik kelepçeli kadın cami önünde dilenirken yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da daha önceden işlediği suçtan dolayı sağ ayak bileğinde elektronik kelepçe bulunan kadın, cami önünde dilenirken yakalandı

31 Aralık 2017 19:23

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da daha önceden işlediği suçtan dolayı sağ ayak bileğinde elektronik kelepçe bulunan kadın, cami önünde dilenirken yakalandı. 
Çorum\'da polis ve zabıta ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü mobil ekipleri, kent merkezinde dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan dilenciler, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne getirildi. Yakalanan kadın dilencilerden F.T.\'nin ayak bileğinde elektronik kelepçe olduğu fark edildi. F.T.\'nin işlediği suçtan dolayı sabıkasının bulunduğu bu nedenle bileğinde elektronik kelepçe bulunduğu belirtilirken üstünden ise 30 TL para çıktı. Polisin ayak bileğindeki elektronik kelepçeyi sorması üzerine F.T., \"Ben denetimli serbestlik bürosundan geliyordum. İş yok, güç yok, yardım yok\" dedi. Cami önünde bebeği kucağında dilenirken yakalanan D.E., isimli dilenci kadının henüz 5 aylık bebeğinin kundağında bir miktar bozuk para bulundu. Zabıta tarafından üst araması ve kimlik çalışmaları yapılan 12 dilenciye 109 TL idari para cezası uyguladı.

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