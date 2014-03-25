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Elektronik kelepçe yüzünden YGS’ye alınmadı

Samsun’da mahkeme kararıyla takılan elektronik kelepçe yüzünden Emre Atmaca sınava alınmadı

25 Mart 2014 13:03

Hafta sonu yapılan 2014 YGS sınavında Zeytinburnu’nda Newroz kutlamalarının yakınında yer alan okulda sınava gire öğrenciler, aşırı sesten dolayı mağdur olduklarını iddia etmişlerdi. Mağduriyet iddialarına  bir başka iddia daha eklendi. Samsun’da yaşayan Emre Atmaca YGS’ye elektronik kelepçe taktığı gerekçesiyle alınmadı. Atmaca,”ÖSYM hiç bir uyarı yapmadı. Emeklerim boşa gitti” dedi.

İlker Akgüngör’ün Vatan’da yer alan haberine göre, Samsun’da sınava girmek isteyen bir aday elektronik kelepçe taktığı için YGS’ye alınmadığını iddia etti. Samsun’da grafikerlik yapan 24 yaşındaki Emre Atmaca sınava gireceği 19 Mayıs Üniversitesi İktisat Fakültesi girişinde yapılan aramada elektronik kelepçesini beyan ettiğini ama ÖSYM yetkililerine verilen haber sonrası sınava alınmayarak mağdur edildiğini ifade etti.

 

‘Mahkeme emriyle taktım’

 

“Üç ay önce bir kavgaya karıştığım için hakkımda dava açıldı. Ancak mahkeme beni yarın (bugün) olan duruşma gününe kadar elektronik kelepçe takarak serbest bıraktı. Ben hem internet sitesi hem de kılavuzlardan ÖSYM’yi devamlı takip ediyorum. Elektronik kelepçeyle sınava girilmeyeceğine dair hiç bir uyarı yapılmadı.”

“Sınava alınmayınca avukatımı aradım. Bir tutanak tutturmamı istedi. Ancak tutanağa hem polisler hem de ÖSYM bina yetkilisi imza atmadı. Bana ÖSYM Samsun bürosuna gitmemi söylediler. Oradaki yetkililer de tutanağı imzalamadı. Ben de bunun üzerine olaya şahit olan iki kişiye tutanağı imzalattırdım. Kafamda bu son sınavım, olmazsa iş yaşamına devam edeceğim diyordum. Şimdi bir daha sınava girmeyeceğim. Bu olay beni çok etkiledi.”

 

‘Polisler ilk defa gördü’

 

Atmaca, “Cihazı soran polise elektronik kelepçe olduğunu söyledim. Kapıdaki polisler ilk defa gördüklerini söylediler. Hatta çevredeki diğer polislere de gösterdiler” dedi.

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