Elektronik cihaz taşıyordu; Bişkek'te düşen Türk kargo uçağının yağmalanmasına önlem!

Hong Kong’dan Bişkek’e inişte bir köyün üzerine düşen Türk kargo uçağının enkazında, bir yanda arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da elektronik cihaz taşıdığı haberi sebebiyle yağmalanması engellenmeye çalışılıyor.

Türk şirketine ait bir kargo uçağının önceki günün ilk saatlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek yakınlarındaki bir köye düşmesi sonucu 4’ü Türk mürettebat olmak üzere 37 kişinin ölmesinin ardından, bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uçan Kuş'ta yer alan habere göre, Kırgız yetkililer, bir yandan da yağmacılara engel olmaya çalışıyor. Hong Kong’dan gelen dev uçakta binlerce cep telefonu ve elektronik cihaz bulunduğu haberi yağmacıların bölgeye yönelmesinde etkili oldu.

Kaçarken yakalandı!

Polis bu nedenle bölgeyi kordon altına alırken, bir kişi, iki su ısıtıcısını paltosunun altında saklayıp kaçırmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.

Karar kutu bulundu!

Bu arada Kırgızistan Sağlık Bakanı Talantbek Batıraliyev, Boeing 747-400 tipi kargo uçağındaki mürettebatın cesetlerinin bulunduğunu ve uçağın kayıtlı olduğu şirketin yetkililerine teslim edileceğini açıkladı.

Düşen uçağın kara kutusunun bulunduğu da kaydedildi.