T24 LogoT24 Logo
Dünya

Elektronik cihaz taşıyordu; Bişkek'te düşen Türk kargo uçağının yağmalanmasına önlem!

Düşen uçağın kara kutusunun bulunduğu da kaydedildi

18 Ocak 2017 10:59

Hong Kong’dan Bişkek’e inişte bir köyün üzerine düşen Türk kargo uçağının enkazında, bir yanda arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da elektronik cihaz taşıdığı haberi sebebiyle yağmalanması engellenmeye çalışılıyor.

Türk şirketine ait bir kargo uçağının önceki günün ilk saatlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek yakınlarındaki bir köye düşmesi sonucu 4’ü Türk mürettebat olmak üzere 37 kişinin ölmesinin ardından, bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uçan Kuş'ta yer alan habere göre, Kırgız yetkililer, bir yandan da yağmacılara engel olmaya çalışıyor. Hong Kong’dan gelen dev uçakta binlerce cep telefonu ve elektronik cihaz bulunduğu haberi yağmacıların bölgeye yönelmesinde etkili oldu.

Kaçarken yakalandı!

Polis bu nedenle bölgeyi kordon altına alırken, bir kişi, iki su ısıtıcısını paltosunun altında saklayıp kaçırmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.

Karar kutu bulundu!

Bu arada Kırgızistan Sağlık Bakanı Talantbek Batıraliyev, Boeing 747-400 tipi kargo uçağındaki mürettebatın cesetlerinin bulunduğunu ve uçağın kayıtlı olduğu şirketin yetkililerine teslim edileceğini açıkladı.

Düşen uçağın kara kutusunun bulunduğu da kaydedildi.

 

ETİKETLER

Hong KongBişkekKırgızistanTalantbek Batıraliyev

İlgili Haberler

Türk kargo uçağı Bişkek'te düştü; 4 mürettebat ve düştüğü yerdeki 33 kişi öldü

Bişkek’e iniş sırasında radardan kaybolan Türk ACT Havayolları’na ait uçağın düştüğü öğrenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24