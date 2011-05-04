-ELEKTRONİK BİLET YENİ SEZONDA ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoğlu, ''Kulüpler Yasasını çıkarmalıyız. Bu yasa çıkmazsa, sistem su alır. Yeni sezonla birlikte geçilecek elektronik bilet sistemiyle, bedelsiz bilet verilmesi imkansız hale gelecek'' dedi. Egemenoğlu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Türk futbolunun 4 yasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, ''Bunlardan TFF Kuruluş ve Görevleri Yasası, Şiddet Yasası ve Kulüp Lisans Sistemi çıktı. Burada tek bir eksik kaldı, o da Kulüpler Yasası. Bu yasa çıkmazsa, sistem su alır'' diye konuştu. Başkan ve yöneticilerin açıklamaları ve sorumluluklarıyla ilgili konuların Kulüpler Yasası içinde tanımlanacağının altını çizen Egemenoğlu, şunları söyledi: ''Verilen cezalarda başkanlar protokol tribününde oturamıyor, yan tarafta oturuyordu. Artık o dönem bitti, stada giriş yasaklanıyor. Verilen ceza miktarlarıyla ilgili tek sözü istatistikler söyler. Son 3 yıl içinde federasyon disiplin kurullarının tahkimden de geçen ceza miktarlarını alıp, tabloyu yan yana koyarsanız, artık TFF'de bu kararları hukukçuların verdiğini görebilirsiniz. Bu yasadaki suçlar, herkese suç. Başkana da, yöneticiye de suç. Yani Türkiye'de yaşayan herhangi biri bunu yaparsa, suç... Burada 'seyirden men' cezası var. Bir de demeçleriyle ilgili madde var. Onlarla ilgili çok net bir kavram tanımlaması bulunuyor. Yasa, 'seyirden men' cezası olduğu dönemde, diğer konularda yöneticilik yapamayacağı gibi şeyleri kapsıyor. Bunlarla beraber sorunların sahalarımızdan yavaş yavaş gideceğine inanıyorum ama unutulmamalı ki bu süreç daha çok yeni. 1985 yılında İngiltere başlamış, 9 yasa değiştirmiş. Daha bizim yasamız 40 günlük değil, bunu hep beraber kuracağız. Bu yasaya ihtiyacımız vardı. Federasyon olarak ne kadar uzun süredir mücadele ettiğimizi herkes biliyor. Şimdi kanunumuz var ama bu da yetmez. Bunu insanlara anlatıp uygulanır hale getireceğiz. Statlarda sorun olan bin kişiyi kovacağız ki, maç izlemeye gelen 7 milyon insan rahat rahat maç izlesin.'' -ELEKTRONİK BİLET VE KAMERA SİSTEMİ- Yunus Egemenoğlu, yeni sezonla birlikte geçilecek elektronik bilet sisteminin bilgilerinin hem federasyonda, hem Maliye Bakanlığı'nda, hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'nde olacağını vurgulayarak, bedelsiz bilet verilmesinin imkansız hale geleceğini söyledi. Merkezi sistemde elektronik bilet alan kişilerin bilgilerinin kayıt altına alınacağını söyleyen Egemenoğlu, ''Sistemde, bilet kime satıldı, vatandaşlık numarası ne, stada kaç polis girdi, protokole kim girdi, hepsi bilinecek. Statları bir ülke olarak düşünün, bu kartlar da oraya giriş için pasaport gibi olacak'' dedi. Kart maliyetinin de düşünüldüğü gibi büyük bir miktar tutmayacağını belirten Egemenoğlu, şöyle devam etti: ''Maçlara giren kaç seyirci olduğunu kulüpler de, maliye de, biz de bilemiyoruz. Bu sistemle beraber bunu da çözeceğiz. Hangi yaşta kaç insan geliyor, maça kaç dakika kala geliyor hepsini kontrol altına alacağız. Bu kart bir kez alınacak. Sezonda insanlar 17 kez bilet alacağına, bir kart alacak ve 5 sene geçerli olacak. Bu kartın da maliyeti 5 lirayı geçmeyecek. Elektronik bilet, Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig için geçerli olacak. Dolayısıyla maliyet 36 statta olacak. Bu statlarda elektronik bilet, turnike ve kamera sistemleri bulunacak. Buradaki maliyetler, futbol ekonomisi içinde rakamlar değil. Bunu merkezi ihaleyle yaptığınız zaman, bu maliyet de vadelendirme imkanıyla birlikte düşecek. Bu sadece bir kart olmayacak. Buradan kulüplere de gelir sağlanacak. Buradaki yatırımı Avrupa'daki bir sürü banka yapmaya talip. Bunu neden diyorlar, bir artı değer olduğu için istiyorlar. Bir an önce bu uygulamanın başlamasını istiyorum. Aynı biletlerde olduğu gibi iki türlü satış yapılacak. Kulüpler stat gişelerinde satış yapabilecek. İkincisi de Biletix vasıtasıyla yapılan merkezi satış, federasyon üzerinden yapılacak. Şu andaki uygulamadan bir tek bu değişiyor. Bu kartın üzerinde hangi takımı tuttuğunuzu belirlediğiniz için, seyircinin rakip takım seyircileri arasına girmesini de önleyeceğiz. Kulüpler, biletlerin merkezi satışı için bir takım organizasyon şirketlerine vermiş olduğu giderden kurtuluyor. Kaçak seyirci bitiyor. İkinci el bilet satışı uygulamasına da geçilecek. Kart sahibi eğer maça gidemeyecekse, bir arkadaşına bu hakkınızı devredebiliyor. Ya da 'kulübüm kazansın' diyorsa, kurulacak sitelerden bileti satışa çıkarabiliyor.''