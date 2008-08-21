Elektromanyetik tehlike

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özen, elektronik cihazların, yaydıkları elektromanyetik enerji nedeniyle kullanılırken bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Özen, teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik cihazların da insan yaşamında daha çok yer aldığına dikkati çekti. Günlük hayatta kullanılan cep telefonu, bilgisayar, televizyon, mikrodalga fırın gibi cihazların elektromanyetik enerji yaydıklarına dikkati çeken Özen, birbirinden farklı frekanslara sahip olsalar da bu cihazların insan bedeni üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı.



Cep telefonu çantada taşınmalı



Elektromanyetik enerji yayan bu cihazların insan bedenine fazla yakın olmaması gerektiğine işaret eden Şükrü Özen, kişilerin en çok yanında bulunan cep telefonunun, cepte değil çantada taşınması gerektiğini söyledi.



Özen, dizüstü bilgisayarların da vücuttan uzak tutulması gerektiğini belirterek, "adı dizüstü bilgisayar olsa da dizüstünde kullanılmaması gerekiyor. Vücuda direkt temasının önlenmesi şart" dedi.



Şükrü Özen, insanların evde geçirdikleri zamanın büyük bölümünde televizyon izlediğini, televizyondan yayılan elektromanyetik enerjinin de insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini söyledi. Televizyon ile kişi arasında en az 2-2,5 metre mesafe olması gerektiğini belirten Özen, şöyle devam etti:



"Televizyonun arka yüzünün nereye geldiği çok önemli. Evlerde televizyonun yeri seçilirken mutlaka evin dışarı bakan duvarının önüne konulmasına dikkat edilmeli. Bu basit önlemle çok önemli bir riski azaltmış oluyorsunuz. Örneğin oturma odasındasınız, televizyon duvar dibinde, siz de 2-3 metre karşısından izliyorsunuz. Kendinizi korudunuz ama yan tarafta çocuğunuzun odası var. Diyelim ki çocuğunuzun yatağı da duvarın dibinde. Yani televizyonun arkasıyla çocuğunuzun yatağı arasında 35 santimetre var. İşte bu manyetik alan açısından çok riskli bir yapılandırma. Televizyonların arkaya bakan yüzlerinde çok yüksek seviyede elektrik alanı var. Buna mutlaka dikkat etmek lazım."



Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özen, evlerdeki bilgisayarlarda kablosuz internet erişimi kullanılmaya başlandığını da hatırlatarak, düşük seviyeli de olsa, bu şekilde kişinin elektromanyetik enerjinin etkisi altında kaldığını söyledi. Kablosuz internet erişimindeki frekansın televizyon kadar yüksek olmadığını belirten Özen, "televizyon kadar riskli olmasa da ortamdaki alan seviyesini artırıyor. İş bitirdikten sonra kablosuz internet erişimi kesilirse, insan sağlığı açısından daha yararlı olur" dedi.



Şükrü Özen, mutfakta kullanılan mikrodalga fırınların ise çalışırken yüksek düzeyde elektromanyetik enerji yaydığını, bu cihaz çalışırken, özellikle çocuk ve hamile kişilerin cihazdan uzak kalmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

