Elektrikte TRT indirimi

Sanayi Bakanı Çağlayan, ekonomik krize karşı önlemler çerçevesinde, ''TRT'nin yüzde 2'lik payının kaldırılması konusunda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda görüş birliğine varıldı'' dedi.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Muş'ta gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.



Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, ekonomik krize karşı hazırlanan tedbir paketi kapsamında girdi maliyetlerinin azaltılmasının önemine değindi.



Alınacak tedbirler içinde TRT'nin yüzde 2'lik payının kaldırılması konusunda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndaki (EKK) bakanlar arasında görüş birliği bulunduğunu ifade eden Çağlayan, bu çerçevede maliyetlerin azalması ile ilgili her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti.

Bakan Çağlayan, yüzde 2'lik TRT payının toplam enerji faturası içindeki payının yaklaşık 700-800 milyon lira civarında olduğunu söyledi.



Çağlayan, ayrıca TRT payının kaldırılması ile ilgili düzenlemenin gelecek günlerde açıklanacak tedbir paketleri içinde yer alabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Çağlayan, ''Umut ediyorum ki bunun da zamanlamasını en iyi şekilde yapar ekonomiye katkısını bir an önce sağlamış oluruz'' diye konuştu.



Bakan Çağlayan, bir soru üzerine memur ve emekliye verilmesi gündeme gelen para vaya çek ile ilgili uygulamaya da sıcak baktığını belirterek, ''Burada bu verilen paraların direkt ekonomiye gitmesi lazım. Kanın damarlara pompalanması lazım. Çünkü damarın kana ihtiyacı var'' dedi.

Verilecek paranın değerini kaybetmemesi için kısa sürede harcanması gerektiğini vurgulayan Bakan Çağlayan, ''Mesela 1 lira verdiniz. Bunu 1 ayda harcarsan değeri 1 liradır. Ama sen bunu ikinci ayda harcarsan bunun değeri 80 kuruşa düşer. Üçüncü ayda harcarsan bunun değeri 50 kuruşa düşer ki, bunun en kısa sürede ekonomiye dönmesi lazım. Bu kriz ortamına münhasır bir uygulamadır'' dedi.



Çağlayan, bu uygulama için EKK'da karar alınması ve kanuni düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

