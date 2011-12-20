-''Elektrikte kayıp kaçak bedeli'' yargıya taşındı İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Tüketiciler Birliği, elektrik faturalarına yansıtılan kayıp kaçak bedellerinin haksız olduğuna dair Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarının ardından Danıştay'a iptal davası açtı. Tüketiciler Birliği Onur Kurulu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 2011 yılının Nisan ayından itibaren bazı gider unsurlarının faturalarda ''kaçak kullanım bedeli, dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli, TRT payı, enerji fonu'' gibi isimlerle ayrı kalemler şeklinde yer aldığını belirtti. Ağaoğlu, böylece kaçak kullanım bedelinin elektrik dağıtım şirketlerince yasal ve düzenli ödeme yapan abonelerin faturasına yansıtıldığının anlaşıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Kaçak kullanım maliyetlerinin faturalarda görülmesi üzerine vatandaşlarımız, yaşadıkları il ve ilçelerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvurarak kaçak kullanım bedelinin alınmamasını talep etmiş ve bazı hakem heyetleri de kaçak kullanım bedelinin bir yasal dayanağı olmadığına ve faturasını düzenli biçimde ödeyen tüketicilere yansıtılamayacağına karar vermiştir. Elektrik dağıtım firmaları ise bu bedelleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) bir kararı doğrultusunda aldıklarını ifade ederek kendilerine tüketici tarafından yapılan itirazları reddedeceklerini ve hakem heyeti kararlarının iptali için de Tüketici Mahkemeleri nezdinde itiraz haklarını kullanacaklarını belirtmişlerdir. Gelinen bu noktada hak arayan tüketiciler, Tüketici Hakem Heyeti başvurusu yapmak ve itiraz davası sürecine girmek durumundadır. Her tüketicinin bire bir uğraşmasıyla çözümü zor ve tüm davalarda benzer karar alamama ihtimali sebebiyle de hukuken karmaşık bir süreç yaşanacağı için Tüketiciler Birliği, bu bedellerin alınmasına imkan sağlayan ilgili kararın iptali için Danıştaya başvurmuştur. EPDK kararının iptaliyle hiç kullanmadığı kaçak kayıp elektriğin bedelini ödemek zorunda bırakılan namuslu vatandaşlarımızın cezalandırılmasının önüne geçilmiş olunacaktır.''