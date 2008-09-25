Elektrikte bir günde 568 milyon dolarlık satış

Meram Elektrik Dağıtım’ın blok satışı için yapılan ihalede en yüksek teklifi 440 milyon dolarla Alsim Alarko verdi. Aras Elektrik ihalesini ise 128.5 milyon dolarlık teklifiyle Kiler kazandı.



Elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirmesi Meram ve Aras Elektrik’le devam etti. Saat 11.00’de Meram Elektrik Dağıtım’ın yüzde 100 hissesinin blok satışı gerçekleştirildi. İhalede elemesiz turda en yüksek teklif 402 milyon dolar olarak belirlendi. Elemeli turların ilkinde İttifak Holding elenirken teklif tutarı 420 milyon dolara yükseldi. İkinci elemeli turda ise Barmek Holding-Anel Elektrik Ortak Girişim Grubu elendi.



430 milyon dolardan başmayan açık artırmada Alsim Alarko 440 milyon dolar teklif edince Cengiz İnşaat çekildiğini açıkladı. Daha sonra Kiler de mola isteyip çekilince ihaleyi 440 milyon dolarlık teklifiyle Alsim Alarko kazandı.



Kimler teklif vermişti?



Alsim Alarko, Cengiz İnşaat, Kiler, Barmek Holding-Anel Elektrik Ortak Girişim Grubu

İttifak Holding



Yaklaşık 1.5 milyon abonesi var



Meram Elektrik Dağıtım’ın görev bölgesi içinde Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman yer alıyor. Meram Elektrik’in abone sayısı 1 milyon 475 bin, bölgedeki elektrik kayıp-kaçak oranı ise yüzde 8 civarında bulunuyor.



Aras elektrik Kiler’in



Saat 14.00’te yapılan ikinci ihalede ise Aras Elektrik Dağıtım’ın blok satışı yapıldı. Kiler ve Aşkale Çimento’nun yer aldığı ihalede katılımcı az olduğu için hemen açık artırmaya gidildi. İhale komisyonunun belirlediği 128 milyon dolardan başlayan açık artırmada 128.5 milyon dolar veren Kiler ihaleyi kazandı.



Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, yüzde 30 olan Aras Elektrik Dağıtım’daki kayıp kaçak oranını 5 yıl içinde yüzde 5’e düşürmeyi amaçladıklarını söyledi.



Yapacakları yatırım tutarının şartnamede öngörüldüğü şekilde olacağını ifade eden Kiler, ödemeyi ise büyük ihtimalle peşin olarak yapmayı düşündüklerini bildirdi. Enerji sektöründe büyümeyi hedeflediklerini anlatan Kiler, bundan sonra da ihalelere katılacaklarını kaydetti.



Aras Elektrik Dağıtım’da Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars illeri yer alıyor. Aras Elektrik Dağıtım’ın 796 bin abonesi var.



İhale sonuçları kapsamında Rekabet Kurulu ve EPDK’nın görüşü alınacak ve komisyonun nihai kararı ÖYK onayına sunulacak. Onay geldikten sonra alıcı firmayla sözleşme imzalanacak.



Elektrik dağıtımında daha önce ihalesi yapılan Başkent Elektrik Dağıtım’a (Bedaş) en yüksek teklifi 1.225 milyar dolarla Sabancı Holding-VerbundEnerjisa OGG; Sakarya Elektrik Dağıtım’a (Sedaş) ise en yüksek teklif 600 milyon dolarla Akkök Şirketler Grubu şirketlerinden Ak Enerji ile Çek Cumhuriyeti Elektrik Dağıtım ve Üretim Şirketi CEZ tarafından oluşturulan AkCez OGG vermişti.

