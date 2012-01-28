-Elektrikte 2012 için serbest tüketici limitinde indirim ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dün aldığı Kurul kararı ile elektrikte serbest tüketici limitini 30 bin kilovatsaatten (kWh), 25 bin kWh'ye indirdi. EPDK'nın bu kararı ile piyasa açıklık oranı yaklaşık yüzde 77'ye ulaştı. Limitin azaltılması sayesinde yıllık elektrik üretimi 25 bin kWh'nın üzerinde olan 400 bine yakın potansiyel abonenin ikili anlaşmalarla elektrik almasına fırsat doğdu. Elektrik Strateji Belgesine göre, 2015 yılına kadar serbest tüketici limitini sıfırlanarak tüm elektrik tüketicilerin serbest tüketici olması sağlanacak. Ancak ölçme-iletişim ve kontrol teknik altyapısının da uygun olmasını, dağıtım şirketlerinin otomatik sayaç okuma altyapısını kurması gibi kriterleri de gözeterek tedrici bir azaltma yapılıyor. Serbest tüketici haline gelen otel, akaryakıt istasyonu, hastane gibi elektrik aboneleri geçen yıl yaptıkları pazarlık sonucu elektriği yüzde 30'a varan indirimlerle alabilmişlerdi. EPDK'nın kararıyla serbest tüketici tanımına giren birçok KOBİ, ticarethane, fabrika ve site elektrik üreticileriyle pazarlık yaparak elektriklerini daha ucuza temin edebilecekler. Bu arada elektrik üreticileri de EPDK kararı sonrasında elektriklerini pazarlamaya çalışırken, üreticilerin hedefinde AVM'ler, plazalar, oteller ve büyük siteler olduğu belirtiliyor.