Elektrikli ve hibrid araç satışları yüzde 330 arttı!

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye'de gerçekleşen elektrikli ve hibrid araç satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 330,79 arttı.

TEHAD, 2017'nin ilk 6 ayında Türkiye'de gerçekleşen elektrikli ve hibrid otomotiv satışlarına ilişkin rakamları açıkladı.

Veriler göre, Türkiye'de bu yılın ilk ayında 33'ü elektrikli, bin 380'i de hibrid olmak üzere bu kategorilerde bin 413 araç satıldı. Elektrikli araç satışı geçen yılın aynı döneminde 35, hibrid araç satışı ise 293 olarak gerçekleşmişti.



Geçen yılın ilk 6 ayında 328 olarak kaydedilen toplam elektrikli ve hibrid araç satışı, bu yılın aynı döneminde bin 413'e çıktı. Bu yılın ilk 6 ayı ile 2016'nın aynı dönemi karşılaştırıldığında, satışlardaki artış yüzde 330,79 oldu.



TEHAD verilerine göre, hibrid otomotiv pazarında en çok ilgi gören araç modeli Toyota C-HR olarak belirlendi. İlk yarıda bin 203 Toyota C-HR hibrid otomobil satıldı.



Haziran ayı itibarıyla pazara adım atan Hyundai Ioniq hibrid ise 23 adetlik satış ile listede yer aldı. Yüzde 100 elektrikli Ioniq ve kablolu hibrid Ioniq modellerinin ise gelecek yıl pazara girmesi bekleniyor.

"2025 yılı itibariyle satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli olacak"



TEHAD Kurucusu Berkan Bayram, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türk otomobil kullanıcısının hibrid modellere daha fazla ilgi göstermeye başladığının görüldüğünü bildirdi.



Bayram, tüketicinin özellikle hibrid otomobil özelinde getirilen ÖTV indirimini benimsediğini belirterek, indirimli ÖTV diliminden faydalanan ve Türkiye'de üretilen Toyota C-HR modelinin orta sınıfa hitap eden bir aile otomobili olarak değerlendirildiğini kaydetti.



Yıl sonuna kadar hibrid otomobil satışlarının artarak devam edeceğini bildiren Bayram, "Geçen yıl pazarda sadece 6 markanın 9 farklı elektrikli ve hibrid modeli yer alırken, 2017 yılı itibarıyla bu sayı 11 markanın 24 farklı modeline yükseldi." ifadelerini kullandı.



Bu yılın başından itibaren Türkiye otomotiv pazarına yeni giriş yapan markaların elektrikli modellerden ziyade, hibrid motor seçeneğine sahip modeller ile pazarda yer almayı tercih etmelerinin özellikle düşük karbondioksit emisyonu ve düşük yakıt tüketimine sahip olmayı hedeflediklerini ortaya koyduğunu vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:



"Türkiye'deki otomobil kullanıcısının artık daha fazla çevre bilinci ile emisyon oranı düşük, çevreyi kirletmeyen modelleri tercih etmeye başlaması memnuniyet verici. 2011 yılında dünyada sadece 45 bin adet elektrikli araç satışı gerçekleşmişken, geçen yıl itibariyle bu rakam 2 milyon adede ulaştı. Bu artış önlenemez bir şekilde devam edecek ve 2025 yılı itibarıyla satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli olacak. Günümüzde otomotiv markalarının da birbiri ardına yaptığı açıklamalar, bu rakamın doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Elektrikli otomobilin göreceği bu talep karşısında ülkemiz, daha fazla otomotiv ve batarya teknolojisine yatırım yapmalıdır. Özellikle lityum bazlı batarya teknolojisi ve enerji depolama, önümüzdeki 10 yılın en önemli stratejik kalemleri olacak. Elektrikli ve hibrid otomobiller tüketici ve yatırımcı tarafında daha fazla teşvik edilmeli."