-ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE TEŞVİK YOLDA İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, elektrikli otomobiller için sektör temsilcilerini Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na (EKK) davet edeceklerini belirterek, ''Otomotiv sektörü strateji belgesine son şeklini vereceğiz'' dedi. Bakan Ergün, 2011 yılının başından itibaren Türkiye'de üretilecek elektrikli otomobillere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Otomotiv sektöründe 2013 dönemine kadar hangi adımların atılmasına dair çalışmayı EKK'da netleştireceklerini bildiren Ergün, daha sonra oluşturulacak strateji belgesi ve eylem planını kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Ergün, elektrikli otomobiller için sektör temsilcilerini EKK'ya davet edeceklerini dile getirerek,''Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi'ne sektörle birlikte son şeklini vereceğiz. Elektrikli araçlara yönelik bazı teşvikler Strateji Belgesi'nde yer alacak. Vergi Teşvikleri gibi teşvikler, şarj istasyonun oluşturulması, teknolojinin geliştirilmesi için Ar-Ge teşvikleri, bu alanda çalışacak personelin istihdamı ile ilgili teşvikler de belgede yer alacak'' diye konuştu. Nihat Ergün, elektrikli otomobillerin Türkiye'de üretilmesini çok önemsediklerini dile getirerek, şunları söyledi. ''Otomotiv sektörü Türkiye'de hepimizin önemsediği bir konu. Yani otomotiv sektörünü önemsiyoruz. Otomotiv sektörü ihracatta Türkiye'nin en önemli sektörlerinden. Bu konuyu ihmal edemeyiz. Şimdi yeni teknolojiler gelişirken, elektrikli araçlar teknolojisi gelişirken bu sefer Türkiye fırsatı kaçırmamalı. Çünkü kimse tam olarak büyük ilerleme kaydetmiş değil elektrikli araçlarda. Herkes yolun başında, biz de yolun başındayız. Çok ciddi Ar-Ge çalışmaları da var. Elektrikli otomobil üzerinde çalışan firmalarımız var. Yan sanayi de bu konuda çalışıyor. Pil üretiminde motor üretimine kadar çalışılıyor. Elektrikli araçlarda araba üretmek Türkiye açısından bugün itibariyle sorun değil. Dünyanın en kusursuz araçları Türkiye'de üretiliyor. Mühendislerimiz, teknikerlerimiz, işçilerimiz çok iyi.'' Elektrikli araçların kullanımıyla ilgili yeni bir vergi modeli oluşturmak gerekeceğine değinen Ergün, bu vergi modelinin oluşturulmasında Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışacaklarını dile getirdi.