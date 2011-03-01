-ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER CENEVRE'DE GÖRÜCÜDE CENEVRE (A.A) - 01.03.2011 - Otomotiv dünyasında önemli yeri olan ve bu yıl 81'incisi düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı başladı. 2011 yılının Avrupa'da düzenlenen ilk önemli fuarı olan Cenevre Otomobil Fuarının basın açılışı yapıldı. Bu yıl 170 yeni modelin dünya tanıtımı yapılacak olan fuar yarın da basına açık olacak. Fuar 3-13 Mart 2011 tarihleri arasında ziyaretçiler tarafından gezilebilecek. 80 bin metrekare alanda 31 farklı ülkeden gelen 700 markanın katılımıyla düzenlenen fuarı 700 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Bugüne kadar en çok çevreci otomobilin tanıtıldığı otomobil fuarı olmaya hazırlanan Cenevre Otomobil Fuarına 10 binin üzerinde basın mensubu akredite oldu. Dünyanın en iyi 5 otomobil fuarından biri olarak gösterilen Cenevre Otomobil Fuarının bu yılki teması ''yeşil'' otomobillerden oluşacak. Elektrikli ve alternatif yakıt sistemleri ile donatılmış otomobillerin yanı sıra tamamen geri dönüştürülebilir materyallerden üretilen otomobiller de dikkati çekiyor. -FUARIN GÖZDE OTOMOBİLLERİ- Fuarda, Audi'nin kompakt sınıftaki başarılı modeli A3'ün önümüzdeki dönemde üretilmesi planlanan sedan versiyonu, fuarda sergilenecek bir konsept ile yüzünü gösterecek. Chevrolet'nin fuarda sergileyeceği yeni Aveo Sedan ve Cruze Hatchback modeli yaz aylarında Türkiye'de satışa sunulacak. Aveo Sedan'da 75 ve 95 beygirlik 1.3 litre hacminde dizel motor seçenekleri yer alacak. Ferrari'nin tarihindeki ilk dört tekerlekten çekişli süper spor modeli Ferrari FF, 660 beygirlik V12 motoru ile 0-100 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlıyor. Dört kişilik tasarlanan araç yaz aylarında Türkiye'de satışa sunulacak. Ford, Detroit'te gösterdiği Vertek konseptini ve tamamen yeni Ranger pick-up'ını sergileyecek. Sürpriz olarak Fusion'ın yerini alacak B-Max'in konsept halinde sergilemesi bekleniyor. Ford ayrıca Focus'un elektrikli versiyonunu da fuarda görücüye çıkaracak. Japon üretici Honda, yenilediği Accord ve Civic HB'i ilk kez tanıtacak. Bununla birlikte Jazz'ın hibrit versiyonunu ve yine bu araçtan türetilen yeni elektrikli konseptini de sergileyecek. Fuarda yer alacak Infiniti'nin Etherea konsepti, coupe, sedan, hatchback ve crossover araçlarının birleşiminden oluşan bir tasarıma sahip. Mercedes roadster sınıfındaki temsilcisi yeni nesil SLK'yı tanıtacak. Araçta 1.8 litre 201 beygir turbo ve 3.5 litre 302 beygir benzinli motorlar görev yapacak. Türkiye'de başarılı satış rakamlarına ulaşan yeni Mercedes C Serisi'nin Coupe versiyonu da ilk kez Cenevre'de sergilenecek. Renault markasının yeni tasarım stratejisini yansıtan konsept aracı Captur da ilk kez Cenevre'de görücüye çıkacak. Kaslı yapıya sahip bir minik crossover olan Captur'da hardtop tavan çıkarılabiliyor ve araç cabrio otomobile dönüşüyor. Fiat'ın Chrysler ve Dodge markalarını satın almasının ardından geliştirilen Freemont, markanın 4x4 segmentindeki ilk temsilcisi olacak. Fransız otomobil üreticisi Peugeot kompakt sınıftaki temsilcisi 308 de 508 ile başlayan yeni tasarım anlayışı çerçevesinde makyajlanarak fuarın ardından kısa bir süre sonra satışa sunulacak.