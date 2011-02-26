-ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE TEŞVİK ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Elektrikli otomobile teşvik öngören elektrikli otomobillerde alınacak özel tüketim vergisine (ÖTV) ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, elektrikli otomobiller, motor gücüne göre yüzde 3, yüzde 7 ve yüzde 15 olmak üzere 3 ayrı kategoride vergilendirilecek. Motor gücü 85 kilovatı geçmeyen binek otomobillere yüzde 3, 85-120 kilovat arasındakilere yüzde 7, motor gücü 120 kilovatı aşanlara da yüzde 15 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 20 kilovatı geçmeyen elektrikli motosikletlerden yüzde 3 ÖTV alınacak. Bakanlar Kurulu kararıyla motor silindir hacmi 250 cm3'ü geçmeyen motosikletlerde de mevcut ÖTV, yüzde 22'den yüzde 8'e düşürüldü. Halen motor silindir hacmi 1600 cm3'e (1600 hariç) kadar olan binek otomobillere yüzde 37, 1600-2000 cm3 (2000 hariç) arasında olanlara yüzde 60, 2000 cm3 ve üzerindeki otomobillere ise yüzde 84 oranında ÖTV uygulanıyor. ''Torba Yasa''da da motor gücü 85 kilovatı geçmeyen binek otomobillere yüzde 37, 85-120 kilovat arası olanlara yüzde 60, 120 kilovatı geçenlere ise yüzde 84 ÖTV öngörülmüştü. Kanunda, Bakanlar Kurulu'na bu oranları yüzde sıfıra kadar düşürme yetkisi verilmişti. Kararnamede eşya taşımaya mahsus elektrikli motorlu araçlarla ilgili ÖTV oranları da diğer araçlara uygulanan ÖTV ile aynı tutuldu.