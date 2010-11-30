-ELEKTRİKLİ NİSSAN LEAF'E YILIN OTOMOBİLİ ÖDÜLÜ İSTANBUL (A.A) - 30.11.2010 - Elektrikli Nissan Leaf, Avrupa'da 2011 Yılın Otomobili Ödülüne layık görüldü. Nissan tarafından yapılan açıklamada, 23 Avrupa ülkesinden 57 önde gelen otomobil gazetecisinden oluşan jürinin, ''dünyada satın alınabilir fiyatlarla'' global anlamda pazarlanan ilk sıfır emisyonlu araç olan Leaf'i ödüle değer gördüğü belirtildi. Leaf'in 40 rakibini geride bırakmayı başararak otomobil sektöründeki en önemli onurun sahibi olduğu dile getirilen açıklamada, yarışmanın 47 yıllık tarihinde ilk kez elektrikli bir aracın ödülü kazandığı bildirildi. Yılın Otomobili Ödülünün Jüri Başkanı Hakan Matson, açıklamada yer verilen değerlendirmesinde, ''Jüri Nissan Leaf'in elektrikli araçlar açısından yeni bir çığır açtığını gösterdi. Nissan Leaf birçok açıdan geleneksel araçlarla karşılaştırılabilecek ilk elektrikli araç'' dedi. Nissan Motor Co. Ltd. Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn da şunları ifade etti: ''Bu ödül öncü ve sıfır emisyonlu Nissan Leaf'in güvenlik, performans, genişlik ve yol tutuşu açısından geleneksel araçlarla rekabet edebileceğini gösteriyor. Ödül aynı zamanda Nissan'ın sürdürülebilir mobilite biçiminde tanımladığı ulaşımın geleceğine dair net bir vizyonu olan yenilikçi ve heyecanlı bir marka olarak duruşunu da tescilliyor.'' -NİSSAN LEAF- Açıklamada verilen bilgiye göre, Nissan Leaf gücünü aracın önünde yer alan ve ön tekerlekleri hareket ettiren kompakt bir elektrikli motordan alıyor. Dalgalı akımlı motor 80 KW güç üretirken 280 Nm'lik bir tork ortaya çıkarıyor, bu da aracı en fazla 145 km/h hıza ulaştırmaya yetiyor. Söz konusu elektrikli motorun gücü Nissan'ın geliştirmiş olduğu ve 90 KW'ın üzerinde bir çıkış gücü sağlayan katmanlı lityum-iyon pilden geliyor. Otomobilin menzili iki şarj arasında 175 kilometreyi aşıyor. Bu da şehir içinde otomobil kullanan birçok insan için Nissan Leaf'i oldukça pratik bir seçenek olarak konumlandırıyor.