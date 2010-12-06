-ELEKTRİKLİ FLUENCE'E İLK FRANSIZLAR BİNECEK BURSA (A.A) - 06.12.2010 - Oyak Renault'un Bursa fabrikasında banttan inmeye başlayan elektrikli Fluence, önümüzdeki yıl Fransa Danimarka ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Türkiye'de henüz alt yapı hazır olmadığı için Türkiye'de üretilen elektrikli araçlara ilk olarak Fransızlar binecek. Renault MAİS Genel Müdürü İbrahim Aybar, Bursa'da düzenlenen Efficien Dual Clutch (EDC) adı verilen yeni otomatik vites kutusunun tanıtımı programında , yakın zamanda, elektrik motorlu araçların şarjıyla ilgili, şarj istasyonlarının kurulmasıyla konusunda lisans işlemlerinin nasıl olacağına dair bir mevzuat açıklanmasını beklediklerini söyledi. TSE'nin bu konuda standartlarının çıktığını ifade eden Aybar, ''İşin mali tarafını halledecek olan kaç lira vergiyle nasıl plakalandıracağız konusu kaldı. Şu anda bunu yapamıyoruz. Mevzuatta imkan yok. Mevzuat çıkarmak lazım. ÖTV mevzuatı'' dedi. Bu konuda çalışma için Avrupa'nın örnek alınabileceğini ifade eden Aybar, şöyle konuştu: ''Israrla önerimiz, elektrikli otomobillerin ilk 5 yıl Avrupa'da olduğu gibi sıfır vergiyle desteklenmesidir. Zaten rakamlar çok az. Burada arayışımız, bu teknolojiyi kazanmış, elde etmiş ülke olarak, bunu sürekli kılmak, arkasından da yerli entegrasyonun sağlanmasıdır. Böyle bir destek, ülkenin dünyaya gösterilmesi anlamına gelecek. Biliyorsunuz çok ciddi destek veren ülkeler var. Bu teknolojiyi üretemeyen ülkeler bile destek veriyor. Nasıl elinizde tutacaksınız?'' ''Mevzuat gecikti mi?'' sorusu üzerine Aybar, ''Limite geldik. Biz istiyoruz ki, 2011 planları netleşmeden bu işin yıl sonuna kadar tamamlanmasıdır. Bu gerçekten ciddiye alınması, hemen halledilmesi gereken bir konu'' dedi. -''OTOMOBİLLER HAZIR AMA ALT YAPI YOK''- Aybar, elektrikli otomobillerin üretilmeye başlandığını belirterek, ''Otomobiller hazır ama alt yapı yok. Mevzuat çıkacak alt yapı hazırlanacak. Evlerin, yerleşim merkezlerinin, hastanelerin, okulların, alışveriş merkezlerinde alt yapının hazırlanması şarj imkanlarına kavuşturulması, şarj istasyonlarının kurulması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaları hızlandırmak lazım'' diye konuştu. -''AVRUPA İLE BİRLİKTE AYNI ANDA TÜRKİYE YOLLARINDA OLSUN''- Elektrikli otomobilin banttan inip yurt dışına doğru yola çıktığı zaman Türkiye'de de satmak istediklerini dile getiren İbrahim Aybar, şöyle devam etti: ''Bu konuda ciddi isteğimiz var. Dünyaya satarken Türkiye'de satamıyorsunuz. Düşünülmesi bile kabul edilemez. Bunu çözmemiz lazım. Önümüzdeki yıl ikinci yarısından itibaren söylediğimiz gibi elektrikli otomobiller, dünyaya yola çıkacak. Ürettiğiniz aracı bu ülkede satamazsanız geleceği, akıbeti de tartışılır olur. Başka ülkelere kaçabilir. Ürettiğiniz aracı hemen Türkiye'de satmalısınız.'' -VERGİ KAYBI PETROL İTHALATINDAN AZ OLACAK- Bir gazetecinin ''elektrikli otomobillerle yüzde 37 vergilendirme konusunun gündeme geldiğini'' hatırlatması üzerine Aybar, şunları kaydetti: ''Yüzde 37 neye göre hesaplanıyor. Araçlar petrol yakıyorlar. Emisyonun getirdiği kirlilik var. Bunun temizlenmesi için kamu yatırımı var. Finansman ihtiyacı için vergi alınıyor. Bu kapsamda elektrikli otomobiller açısından en önemli konulardan biri petrol ithalatı yok. Biz, Türkiye'de, 5 yılda 30 bin araçlık satış hacmi öngörüyoruz. 30 bin aracın benzin ya da mazotlu olması halinde, 10 yılda ortalama 274 milyon dolarlık petrol ithalatı gerekiyor. Yani bu araçların çalışması için 10 yılda 400 milyon liramız petrol ithalatına gidecek. Bu araçlar için 5 yıl boyunca vergisiz uygulama yaparsanız vergi kaybı, 340 milyon lira olacak. Yani kayıp, yakacağı petrolden daha az.''