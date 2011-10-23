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Elektrikli bisiklete kesilen ehliyet cezası iptal MANİSA (A.A)

23 Ekim 2011 15:24

-Elektrikli bisiklete kesilen ehliyet cezası iptal MANİSA (A.A) - 23.10.2011 - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir elektrikli bisiklet kullanıcısına ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle kesilen ceza iptal edildi.  Alınan bilgiye göre, Salihli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi, 7 Ağustos 2011'de, elektrikli bisiklet kullanan Emre Özbayramcı'ya (20) sürücü belgesi olmadığı gerekçesiyle 600 lira, aracın üzerine kayıtlı olduğu babası Kudret Özbayramcı'ya da sürücü belgesi olmadığı halde kullanımına müsaade ettiği gerekçesiyle 290 lira ceza kesti.  Kudret ve Emre Özbayramcı tarafından Salihli 1. Sulh Ceza Mahkemesine cezanın iptali için dava açıldı.  Davayı karara bağlayan mahkeme, Karayolları Trafik Kanunu'nun 3. maddesinde motorlu bisikletin ''silindir hacmi 50 santimetreküpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 kilometreden az olan bisiklet'' olarak tanımlandığına işaret ederek, davacının kullandığı aracın yasada tanımı yapılan motorlu bisiklet tanımına uymadığına, bu durumda motorlu bisikleti kullanmak için gerekli olan ''A1'' belgesinin bulunmasının zorunlu olmadığına hükmederek, cezaların iptal edilmesine karar verdi.

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