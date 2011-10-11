-Elektrikli bisiklete ehliyet cezası iptal edildi SAKARYA (A.A) - 11.10.2011 - Sakarya'da yerel mahkeme, sürücü belgesiz elektrikli bisiklet kullanımıyla ilgili kesilen cezayı, elektrikli bisikletin motorlu bisiklet tanımına uymadığı ve bu nedenle sürücü belgesi istenemeyeceği gerekçesiyle iptal etti. Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli bir trafik polisi, 11 Ağustos 2011 tarihinde sürücü belgesi bulunmadan elektrikli bisiklet kullandığı tespit edilen bir kişiye ve kullanıma müsaade ettiği için elektrikli bisikletin adına kayıtlı olduğu Bektaş Teknik Servis Tic. Ltd. şirketine 290 lira para cezası kesti ve elektrikli bisikleti bağladı. Bunun üzerine şirket yetkilileri, avukatları aracılığıyla cezanın iptali ve muhafaza altına alınan bisikletin geri verilmesi için Sakarya Sulh Ceza Mahkemesine başvurdu. Şirket avukatı Zafer Kazan, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, elektrikli bisikletin içten yanmalı motorunun bulunmadığı, watt gücü ile çalışan ve pedalıyla kullanılan bir bisiklet olduğu, saatteki hızının 25 kilometreyi geçemediği belirtti. Dilekçesinde saatteki hızı en fazla 45 kilometre olan motosikletlerde sürücü belgesinin sorulabileceğini gerekçe gösteren Kazan, hızı belirlenen limitin altında olan elektrikli bisiklete idari para cezası kesilmesinin hukuka aykırı olduğunu savundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, kararında Karayoları Trafik Kanunu'nun 3. maddesinde ''motorlu bisiklet silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 kilometreden az olan bisiklettir'' şeklinde tanımlandığını kaydetti. Aynı yasanın 38. maddesinde ise A1 sınıfı sürücü belgesinin motorlu bisiklet kullanacaklara verilen belge olduğunun yer aldığına dikkat çekilen kararda, başvuruda bulunan kişinin kullandığı aracın yasada tanımı yapılan motorlu bisiklet tanımına uymadığı, bu durumda motorlu bisikleti kullanmak için gerekli olan A1 belgesinin bulunmasının zorunlu olmadığının yasa kuralları gereği olduğu hükmüne yer verildi. Mahkeme, Kabahatler Kanunu'nun maddelerine göre kanunsuz kabahat ve idari yaptırım olmayacağı kuralına aykırı olarak düzenlendiği anlaşılan idari yaptırım kararının kaldırılmasına yönelik başvurunun kabulüne karar vererek kesilen para cezasını iptal etti.